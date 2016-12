Lorena Ruiz-Huerta: "La extinción del Turno de Oficio afectará a los ciudadanos con menos recursos"

La ALA, Asociación Libre de Abogados, ya ha alertado de que los más perjudicados por la extinción del Turno de Oficio "serán los ciudadanos con menos recursos".

Estas renuncias, llevadas a cabo por los abogados de oficio de Madrid, han llegado como protesta a los recortes realizados por la Comunidad de Madrid en Justicia Jurídica Gratuita.

Las renuncias han comenzado a producirse este lunes, pero se extenderán durante todo este mes y también en noviembre.

Desde la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, ALTODO, han querido destacar que lo más probable es que se produzcan retrasos en la llegada de estos abogados para la asistencia jurídica gratuita. Esta mañana, su presidente, Manuel Valero, ha dicho en 'Hoy por Hoy Madrid' que confían en que las próximas negociaciones con el Gobierno regional den sus frutos, ya que con la anterior consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, "no ha habido forma" de sentarse a hablar.

No todos los abogados de oficio se han unido a las protestas, a pesar de estar de acuerdo con la reivindicación. Es el caso de la ALA, Asociación Libre de Abogados. Su presidenta, Lorena Ruiz-Huerta, también ha hablado para los micrófonos de la SER, y ha dicho que en su asociación "están por la defensa de la justicia como servicio público y de calidad". Además, ha destacado que la extinción del turno de oficio va a afectar a los ciudadanos que tienen menos recursos y no pueden costearse un abogado, en problemas muy comunes como "los divorcios, los despidos, o los tan frecuentes desahucios de las viviendas por no poder pagar las hipotecas".