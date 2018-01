Mintegi: ETA no volverá a matar ''jamás"

La candidata a lehendakari por EH-BILD, Laura Mintegi, ha mostrado en los micrófonos de la Cadena SER su convencimiento de que la banda terrorista ETA no volverá a matar "jamás" y que tarde o temprano "entregará las armas" aunque la sociedad vasca aún no está "en una situación de normalidad". Mintegui, que asegura que el gobierno salido de las urnas tras las elecciones vascas del 21 de octubre será nacionalista "sí o sí", ha defendido su plan soberanista para Euskadi.

La candidata de EH BIldu cuenta con una larga experiencia en el mundo de la literatura vasca

"Todavía esto no es una sociedad normalizada"

Laura Mintegi, candidata a lehendakari por EH-BILDU, ha celebrado que las elecciones vascas del 21 de octubre se vayan a celebrar por primera vez sin la amenaza de ETA aunque ha subrayado que "no podemos decir que estamos en una situación de normalidad". "Estoy segura de que dentro de un año estaremos mejor", ha asegurado.

A preguntas de Pepa Bueno sobre si cree que ETA volverá a matar, la candidata de Bildu ha respondido rotunda: "Nunca lo va a hacer, jamás". También se ha mostrado convencida de que la banda terrorista "entregará las armas antes o después", aunque lo ha supeditado a que el Gobierno español 'mueva ficha'.

"Todas las víctimas me duelen"

Mintegi ha defendido la necesidad de no hacer "contabilidades parciales" de las víctimas en Euskadi para poder "buscar la conciliación". "En este país han muerto 1.200 personas, hay que contar absolutamente a todos. Yo cuento a 1.200 víctimas. Todas me duelen". Aun así, ha reconocido "el dolor inmenso del relato de las víctimas de ETA" y ha pedido que "si no somos capaces de hacer un relato único habrá que contar dos relatos respetando el relato del otro".

La candidata a lehendakari por EH-BILDU a las elecciones vascas, ha asegurado en la Cadena SER que el objetivo de su formación es lograr para Euskadi "un estado libre en Europa''. Mintegi no ha querido hablar de posibles pactos postelectorales con el PNV pero se ha mostrado convencida de que tras el 21-O en el País Vasco habrá "un gobierno nacionalista sí o sí". "Según los sondeos de cada cuatro vacos tres votarán nacionalista". Sin embargo, no ha querido responder a la pregunta de Pepa Bueno sobre si el PNV contará con su apoyo.

"Reivindico el derecho a decidir"

El plan soberanista de la candidata de Bildu comienza por reivindicar "el derecho a decidir" para que Euskadi "empiece a organizarse como estado".

Mintegi se ha referido a la alianza en el Congreso entre PP, PSOE y UPyD para evitar la celebración de referéndums en Cataluña: "Lo que pasó ayer en el Congreso es antidemocrático", ha asegurado antes de calificar al Gobierno de Rajoy de "una derecha intransigente que tiene muchas carencias democráticas".

La candidata a la Lehendakaritza ha asegurado que no es "insolidaria" y que, desde el "respeto al pueblo español" Bildu quiere "gobernar su casa. Somos vascos, sin más". Lo primero que haría si es lehendakari es "escuchar", por encima de intereses particulares, "hablar con todo el mundo", y llegar a acuerdos y puntos en común.