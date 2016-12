Y viene un derbi fratricida

La victoria del Hércules en Buñol ha desatado la euforia en el herculanismo. Y es positivo que siga existiendo esa comunión entre el equipo y la afición. Pero la situación deportiva no es tan ideal como se pinta. El equipo va tercero. El segundo está a ocho puntos. Y el primero también a ocho puntos. Queda lejos el tan ansiado liderato para conseguir el ascenso esta temporada. Lo mejor del partido del domingo fue el gol de Chechu, jugador que terminó la temporada siendo un icono del club y un referente para toda la afición y este año estaba deportivamente a un nivel inferior. Esperemos que este gol le suba la autoestima y le permita mejorar para situarse en una situación similar a la que vivió en el final de la pasada temporada.

Y hay que aprovechar el momento para el próximo partido. El domingo el Hércules recibe al Alcoyano y anuncio que será un partido fratricida. El partido tiene la etiqueta de derby provincial; pero también tiene la etiqueta de derbi de técnicos. Anuncio que el entrenador que pierda el partido es muy posible que sea cesado a principios de la próxima semana. Las urgencia de ambos equipos están ahí.

Esto es tan evidente que la secretaría técnica y el departamento de protocolo del Hércules recibirá esta semana bastante peticiones de representantes y entrenadores en paro para dejarse ver por la tribuna ¿y cómo pueden los aficionados distinguir a los falsos aspirantes? No es fácil porque esto no es el Oeste. En las películas de vaqueros el enterrador iba con levita negra y sombrero de copa a juego. Y era fácil de adivinar que había un cadáver. Aquí serán entrenadores sonrientes, amigables y que saludarán y apretarán la mano de todos los que les saluden, diciendo que están en Alicante de paso, que han ido a ver tal o cual partido, pero su objetivo inconfesable será ocupar el banquillo que pueda quedar libre.

Por cierto, ya que he citado a la secretaría técnica tengo que seguir insistiendo en el ineficaz trabajo del director deportivo Dani Barroso. Llevamos nueve días de mercado y sigue sin venir el ansiado y necesario nueve. Y cada vez quedan menos jugadores interesantes en el mercado. Mi pregunta es qué trabajo ha realizado durante las semanas previas para que estemos a estas alturas esperando algún descarte de equipos. Y lo peor, Pedro, es que los nombres que suenan no son mejores que Portillo (que ya no está) ni que Mariano. Me temo, muy entristecido, que otro año más tendremos que decir el primer día de febrero que el club no ha aprovechado el mercado de invierno y que se ha debilitado, como ocurrió la temporada pasada. Y que sepas que deseo equivocarme.

Finalizo hablando del joven Benja Rayos, cuyo hermano es futbolista profesional con importante trayectoria internacional. Ahora algunos le llaman perla o descubrimiento. La mejor definición sobre el jugador la dio el gran Carcelén. Pidió prudencia para cuidar y evaluar al joven jugador. El problema del fútbol es que la memoria es muy corta y loas iguales o superiores se produjeron cuando el japonés Sugi debutó con el equipo ... y afortunadamente el fútbol es muy justo y con el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y a Dani Barroso también.