Dos cooperatives ebrenques investigaran mètodes contra la mosca de l'oliva

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya vol crear, amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, IRTA, un Grup Operatiu per fer al llarg dels propers tres anys assajos de sistemes alternatius a la lluita química per combatre la mosca de l’olivera. En els assajos hi participen dos cooperatives ebrenques, la SAT Montsià i la cooperativa de la Fatarella. Part dels assajos es faran en dos finques de Santa Bàrbara i en una de la Fatarella.

La mosca de l’oliva és un dels principals mals de cap dels productors oleícoles, sobretot en comarques com el Baix Ebre i el Montsià. Ara es busca estudiar la viabilitat de combinar diferents mètodes alternatius als productes químics fitosanitaris.

La intenció és veure si amb aquests nous mètodes es pot garantir la qualitat de l’oli, minimitzar l’impacte mediambiental i veure si es pot incrementar la competitivitat. Cal tenir també en compte que la normativa europea impedeix continuar amb els tractaments aeris.

Per poder finançar la constitució i activitats del Grup Operatiu de control de la mosca de l’oliva, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha demanat a la Generalitat de Catalunya que se li concedeixi un ajut a través de fons comunitaris.

