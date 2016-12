Menos denuncias por violencia en las aulas, aunque aumentan en Infantil

El Defensor del Profesor del sindicato de docentes, ANPE, ha gestionado el pasado curso escolar 28 casos de incidentes en las aulas asturianas, según recoge en su informe sobre el curso 2015-16, una cifra ligeramente inferior al curso anterior, en el que se registraron ocho casos más. La mayor parte de los incidentes se registraron en Secundaria, si bien es en Infantil en el único nivel en el que aumentan. Como novedad, se han registrado cinco casos en conservatorios y enseñanzas artísticas, que desde el sindicato explican porque, como sucede en Secundaria, hay alumnos de unas edades que pueden resultar más problemáticas.

También se registra un aumento de denuncias de profesores contra equipos directivos de los centros o contra alumnos por daños físicos por agresión. Las casuísticas más frecuentes son problemas para dar clase, faltas de respeto e insultos, agresiones y amenazas, falsas acusaciones por parte de compañeros, o denuncias, agresiones físicas y denuncias en los juzgados por parte de los padres.

Sólo en el 7 % de los casos los docentes han tenido apoyo de la inspección. El secretario general de ANPE, Gumersindo Rodríguez, dice que muchos profesores acuden al Defensor, y no a la administración, porque no confían en ella y reclama a la Consejería un protocolo de actuación del que, segura, carece. Según Rodríguez, el profesorado "no confía y desconoce además a quién tiene que dirigirse". El dirigente sindical explica que "cuando hay un conflicto en un centro, nadie sabe si tiene que acudir a la Guardia Civil, al director, llamar a la Consejería, a los padres, reunirse con no sé quién en una habitación de no ruido y conciliación". Asegura que "es un lío" y que "no hay un protocolo, la administración se niega a hacerlo. Mañana saldrán diciendo que sí lo tienen y yo les reto a que lo publiquen".

ANPE ha atribuido la disminución de casos registrados en este informe del curso 2015-16 a una mayor concienciación social sobre el papel del docente y ha valorado especialmente el apoyo recibido desde el consejero de Educación, Genaro Alonso, frente a la huelga de deberes convocada por una federación de asociaciones padres y madres.

Comentarios