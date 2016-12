Las clases se llevan el puente por delante

Lejos de que la celebración de las festividades de la Constitución y la Inmaculada pudiesen generar uno de los grandes puentes del año, la situación que se produce estos días es la contraria. La ocupación hotelera es ligeramente superior a la de una semana normal del mes de diciembre, que ya es muy baja. La culpa, según la patronal turística, la tiene el cole de los niños. Salvo algunas excepciones, lunes, miércoles y viernes de esta semana son lectivos. Por esta razón las familias no han programado viajes. Hablamos de ello con Fernando Corral, vicepresidente de OTEA Asturias, en Asturias Hoy por Hoy.

Este año. Los hoteles asturianos no han visto, ni de lejos, el puente de la Constitución y la Inmaculada. Los niños tienen clase, las familias no salen de casa y así no se genera actividad económica. Y no sólo eso, sino que la ocupación que genera el visitante de empresa también cae en picado. Esta semana tiene un par de festivos de por medio y no se programan congresos ni reuniones. Así que salvo las habitaciones que ocupan algunos afortunados, esta semana pasará sin pena ni gloria a la historia de los macropuentes en Asturias.

Fernando Corral defiende la agrupación de los festivos en torno al fin de semana para que, de esta manera, pueda producirse el movimiento necesario para el sector. “Tres días si traen visitantes, pero una semana con dos festivos salpicados en el medio y con actividad en los colegios no sirve para la actividad del sector, que este mes no sólo no incrementa ocupación sino que tampoco eleva la media de los precios”, dice Fernando Corral.

