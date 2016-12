CCOO y UGT convocan movilizaciones para presionar al gobierno de Rajoy y a la oposición

CCOO y UGT de Asturias convocan para el próximo 15 de diciembre una concentración a las 12 de la mañana en la plaza de España, con el lema “Las personas y sus derechos son lo primero”.

Recurren al camino de las movilizaciones, dicen, ante la falta de voluntad de diálogo del nuevo gobierno central del PP constatada en su reunión con las organizaciones sindicales en Madrid, en la que Rajoy puso líneas rojas a la negociación. Según ambos sindicatos la ciudadanía no puede esperar más y hay que recuperar los derechos laborales y sociales perdidos con las políticas del PP, en materia de pensiones, empleo, protección social y salarios. Además Antonio Pino, secretario general de CCOO de Asturias cree que "la nueva legislatura ha empezado mal, con el PSOE usurpando el papel de los agentes sociales en la negociación del salario mínimo interprofesional", algo que no descartan llevar a los tribunales. No están de acuerdo ni con el fondo de lo acordado ni con la forma de acordarlo.

El secretario general de UGT Asturias Javier Fernández Lanero, además de abundar en la falta de diálogo del gobierno de Rajoy acusa a la patronal de bloquear cualquier tipo de conversación al estar aprovechándose de medidas del PP como la reforma Laboral. Ante este panorama Lanero cree que toca con estas movilizaciones presionar también a la oposición, que con una mayoría parlamentaria progresista tiene que actuar.

Los sindicatos sostienen esta movilización en cuatro ejes. Piden que las pensiones se revaloricen de manera real, que se revisen las fuentes de financiación del sistema haciendo reformas fiscales para que aporten más los que más tienen y que se dejen de pagar ciertos gastos a costa de la caja de la seguridad social. Sobre empleo quieren que se acabe con la precariedad laboral reflejada en tasas como la de la temporalidad devolviendo a los trabajadores sus derechos, protegiendo a los desempleados y subiendo los salarios; y que se actúe contra el desempleo de larga duración. Otros ejes sobre los que giran esta primera movilización serían la protección social y los salarios. Los sindicatos exigen que el Salario Mínimo Interprofesional suba hasta los 800 euros (100 por encima de la subida acordada por el gobierno del PP y el PSOE) para combarir la pobreza y las desigualdades.

La concentración del próximo jueves día 15 será a las 12 en la plaza de España y precederá la sendas manifestaciones que se celebrarán en Madrid y Sevilla el 18 de diciembre.

