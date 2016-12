Pedro Sánchez exige en El Entrego la convocatoria ya de un congreso en el PSOE

Pedro Sánchez, el ex secretario general del Partido Socialista, ha visitado El Entrego, en un acto multitudinario celebrado al aire libre y al que asistiron unas 1.500 personas. Sánchez Llegaba a San Martin Del Rey Aurelio, como una auténtica estrella de rock. Entre vítores y gritos de “gestora impostora” se ha hecho "selfies" con algunos de los acólitos antes de realizar una intervención breve, de unos quince minutos, sin referencias directas a Javier Fernández, líder de la gestora, en su tierra; aunque sí hizo alguna alusión velada, a las últimas declaraciones del también presidente asturiano y el por qué no fijaba ya la fecha del congreso. Pedro Sánchez asegura que "no comparte esa falsa disyuntiva que plantean algunos otros compañeros, de que tenemos que escoger entre celebrar un congreso ya y celebrar un buen congreso; nosotros decimos que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo"

Sí ha dejado un mensaje claro para Susana Díaz quien en su día habló de coser el partido; la respuesta desde El Entrego, por parte del ex secretario general, no se ha hecho esperar: "para unir el PSOE o para coserlo que es el verbo de moda, no nos olvidemos que la mejor aguja y el mejor hijo es la voz y el voto de la militancia, no cuatro metidos en un despacho"

El ex líder socialista ha estado arropado por la cúpula del sindicato minero SOMA, la diputada Adriana Lastra y la senadora Maria Luisa Carcedo, por algunos miembros del actual ejecutivo regional, como Graciela Blanco, directorea genreal de Salud Pública o Gimena Llamedo, directora del a Agencia asturiana de cooperación al desarrollo ;tamuién alcaldes, como el de Laviana, Adrián Barbón. Ante ellos, Sánchez ha exigido que se fije la fecha del congreso cuanto antes. Porque la situación del PSOE, que dice, tiene u problema de credibilidad, solo beneficia a Rajoy. Ha reiterado asimismo que en el PSOE no sobra nadie, lo que falta es el voz y voto de la militancia de base.

