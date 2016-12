¿Conoces cuáles son las grandes “mentiras de la salud”? (Parte 1)

Saludable parece, pero... ¿realmente lo es? Son muchas las creencias, infinitos los productos, dietas o sistemas de entrenamiento que ocultan su verdadera cara. La evidencia científica los desmonta, pero muchas personas no llegan a tener acceso a estudios rigurosos o, cuando lo tienen, ya es demasiado tarde y han perdido su tiempo o su dinero. Analizamos durante dos programas especiales junto al autor de Comer sin miedo, profesor de la UPV, José Miguel Mulet, el endocrino, Carlos Sánchez y el experto en alto rendimiento, profesor de la UNIR, Jorge García, las “mentiras de la salud” que nos rodean en nuestro día a día.

1. La gente delgada es la más sana.

Carlos Sánchez (endocrino): “Se debe procurar tener un peso adecuado, que no significa estar delgado siempre. A veces, reducir entre un 5 y 10% del exceso de peso es suficiente para lograr una buena salud, sin necesidad de llegar a estar delgados. Además, la delgadez por debajo de un determinado valor, no es sana y puede ser incluso perjudicial”.

JM Mulet: “No se puede generalizar. Si entendemos delgado por normopeso, a priori estamos evitando muchos factores de riesgo para enfermedades como el síndrome metabólico, la diabetes o los accidentes cardiovasculares, pero obviamente esto no te evita padecer algunas otras enfermedades como cáncer o infecciosas. Si entendemos por delgado un peso inferior al recomendado, esto puede ser tan grave como la obesidad. Para empezar habría que ver si esta delgadez es el síntoma de alguna enfermedad como anorexia o algún tipo de problema nutricional. También es muy preocupante si esta delgadez se ha conseguido en poco tiempo a consecuencia de una dieta severa, ya que puede alterar algunas funciones metabólicas”.

Jorge García: “No es cierto, si bien una dieta baja en calorías parece más sana. Estar o no delgado no te libra de padecer cualquier tipo de enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión o incluso cáncer. Los hábitos saludables en cuanto a nutrición y actividad física sí nos hacen estar más sanos.

2. Hacer rutinas de cardio de larga duración nos hace perder más peso.

Jorge García: “No es así, pueden hacer perder peso, pero si sigues unos hábitos (que no dieta) alimenticios saludables. Pero también hay otras opciones de entrenamiento de más corta duración como el HIIT”.

3. Las dietas detox limpian el cuerpo.

Carlos Sánchez: “No son necesarias, ni se relacionan con una mejor salud más allá del "efecto placebo”.

JM Mulet: “No. Si una persona está intoxicada lo más efectivo es un lavado de estómago o una diálisis. Ninguna dieta desintoxica. Estas dietas parten de la base de asumir que estamos intoxicados, algo que no es cierto. Por otra parte, nunca viene mal pasar un día o dos a base de frutas y zumos, pero que no te engañen, ya que el tema detox demasiadas veces es una excusa para venderte un zumo de marca blanca a un precio abusivo”.

4. Si quieres adelgazar... sáltate una comida.

Carlos Sánchez: “Lo que cuenta al final es el aporte total de calorías y no sirve para nada saltarse una comida, sino la cantidad total. Además, desde un punto de vista metabólico, engorda más cuando ese aporte de calorías se realiza de una sola vez que cuando se hace repartido a lo largo del día”.

5. El biotraje (la electroestimulación global) nos pone en forma en 20 minutos.

Jorge García: El biotraje puede hacer que tu cuerpo acabe muy cansado en 20 minutos, de ahí a decir que te pone en forma va un mundo. Como ya afirmó en la SER el Dr. Maffiuletti, cuando usas estos trajes tu salud corre un riesgo que no vale la pena para el beneficio que se obtiene, el cual nunca será mejor que el de una buena actividad física. Básicamente, uno de los objetivos del entrenamiento es aprender a moverte correctamente con cargas externas, no que una maquina te provoque un movimiento que no puedes controlar. Personalmente desaconsejo el uso de este tipo de trajes, además un entrenamiento de 20 min es incompleto y provocará descompensaciones que puede acabar ocasionando problemas musculares y/o articulares. Además, es mucho más caro.

6. La carnitina acaba con la grasa.

Carlos Sánchez: “Está demostrado que este tópico no es cierto y que la utilización de carnitina no actúa como la molécula “devora-grasa".

JM Mulet: “Pues no. La carnitina es un aminoácido no proteíco necesario para quemar las grasas (técnicamente, para la beta oxidación de los ácidos grasos). Esto quiere decir que sin carnitina no podemos metabolizar las grasas, pero hacer la afirmación al revés, que cuanta más carnitina más grasa quemamos, no es cierto. La carnitina es bastante abundante en la dieta, por lo que en general la célula tiene toda la que necesita, por lo tanto, cuanto más carnitina tomes no vas a quemas más grasas, simplemente la eliminarás por orina”.

