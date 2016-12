"Lo quieren sentar en el banquillo", dice la abogada de Villa

La abogada de José Ángel Fernández Villa cree que su cliente será llamado a declarar. Así se ha manifestado la letrada a la salida de los juzgados de Oviedo este miércoles tras la sesión de ratificación del informe neurológico que será clave para que la jueza que instruye el caso de la querella del SOMA contra el ex sindicalista, decida si está en condiciones de comparecer ante ella.

Satisfecha pero convencida de que su cliente tendrá que declarar, así se mostraba Ana García Boto, la representante legal de José Ángel Fernández Villa, a la salida de los juzgados de Oviedo

Tras casi dos horas en las que el doctor Alfredo Robles, que practicó la prueba pericial el pasado 11 de noviembre, ha leído su informe sobre el estado neurológico de Villa, y todas las partes han podido interrogarle, la letrada defensora se muestra pesimista ante la decisión de la jueza instructora Simonette Quelle sobre si el ex sindicalista está capacitado para declarar ante la justicia o no. Y ello a pesar, dice Ana García Boto, de estar contenta con las respuestas que a sus preguntas ha dado el experto neurólogo, repuestas en las que fue categórico según ella.

A la pregunta de si Villa está capacitado para declarar en un juicio el perito contestó de forma “taxativa”, y si bien ninguna de las partes implicadas en este proceso quiso confirmar cual había sido la respuesta, con sus declaraciones se puede concluir que el neurólogo contestó afirmativamente confirmando que a pesar del deterioro cognitivo del ex sindicalista éste SI PUEDE DECLARAR. En cualquier caso, ahora será la jueza del caso de la querella del SOMA contra su ex líder por apropiación indebida de más de 400.000 euros la que decida si le llama a declarar o no, y podría hacerlo esta misma semana.

