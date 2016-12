Me encorajina, me enerva, me enfurece leer comentarios insidiosos en la web de nuestra emisora o en las redes cuando publicamos alguna noticia relacionada con campañas que ayudan a los refugiados o a aquellos necesitados que no son de Palencia o de España. Siempre sale el típico o típica enarbolando la bandera provincial y patria para criticar a quienes encabezan estas campañas con el argumento de que hay bastantes pobres dentro, en nuestra provincia o en nuestro país, como para ayudar a los de otros lugares. Y se quedan tan anchos, tan satisfechos con un argumento tan patético y denigrante.

La pobreza no tiene patria. Les confieso que no me gustan los sin techo que cuando piden en la calle especifican que son españoles o palentinos con el fin de obtener la limosna. Entiendo su desesperación, pero no comparto que ser del lugar donde pides sea un marchamo. Me parece de una estrechez de miras lamentable, con dosis de xenofobia, racismo y patriotismo barato, pedir el carné de identidad a los necesitados antes de ayudarles. Y a aquellos que critican que se hagan campañas a beneficio de los que no tienen recursos y que no son de aquí, yo les daba una vuelta por esos mares donde mueren familias enteras, miles de refugiados que huyen de la guerra en busca de algo tan simple y a la vez tan importante como es la dignidad humana. O por aquellas zonas especialmente castigadas por la hambruna y que a veces ya ni siquiera remueven nuestras conciencias. Imágenes duras a las que, desgraciadamente, nos vamos acostumbrado por su asiduidad en los informativos.

Sé que a algunos no os va a gustar lo que voy a decir, pero abogar por territorios a la hora de ayudar a quienes lo necesitan, me parece simplemente mezquino y una visión reduccionista de un problema global provocado por este mundo burgués, despiadado e injusto en el que vivimos.

Fiscalicemos las ayudas para garantizar que llegan a donde deben, sepamos a quien ayudamos, pero que en ningún caso el criterio sea que el destinatario tenga que ser de Palencia. Para mi ese es un criterio miserable que empaña la buena voluntad de ayudar a los demás. A partir de aquí, como no puede ser de otra forma, que cada uno ayude a quien quiera; pero que en conciencia sepa que puede hacer distinciones que, posiblemente, sean injustas. Por cierto, ¡Feliz Navidad!

