Muhammad Ali vs Óscar "Celta" Bonavena

7 de diciembre de 1970, Madison Square Garden de Nueva York. Muhammad Ali se enfrenta al voluntarioso púgil argentino Óscar “Ringo” Bonavena. Un combate, a priori, desigual, muy desnivelado pero la valentía del ídolo argentino marcó incluso los combates previos en una gira norteamericana hasta encontrar ese cita que pasaría a la historia. Ali, consciente de su superioridad, de la diferencia existente con Bonavena, también quiso marcar territorio, como siempre hacía, con sus mensajes en la previa de la velada. El norteamericano pronosticó que tiraría a Ringo Bonavena en el 9 asalto y que no habría que llegar a completar los 15 asaltos. Y ese mensaje motivó todavía más al argentino que se aferró a él para preparar su gran oportunidad. Ringo planificó toda la pelea marcada por el noveno asalto; sabía que si era capaz de llegar hasta ahí, todo el mundo estaría pendiente de cómo y cuándo Ali lo destrozaría. El propio Ali intuía que la pelea iba a ser larga y también lo tuvo en cuenta a la hora de pensar en el combate: esperar su oportunidad y aprovechar al máximo su condición física, su técnica y sy pegada. Bonavena hizo un derroche espectacular de coraje, intensidad, ganas, de boxeo para tratar de tú a tú al más grande en los 8 primeros asaltos. Ali intentó llevar la iniciativa, Ringo aguantó salvo en esos asaltos en los que marcaba en las cartulinas seguramente algún punto más el norteamericano, producto de su mayor técnica, sus mayores recursos y su boxeo. Pero el argentino no se amilanó y, por combatividad, incluso se podría decir que el combate había sido muy parejo hasta el octavo asalto. Llegó el noveno.

Ali salió después de sonar la campaña convencido de que había llegado el momento de cumplir su palabra. Pero se encontró el mejor Bonavena de siempre. Había salido a por todas; Ringo mandó, ordenó, llevó la iniciativa, incluso hizo caer a la lona a Ali pero, eso sí, después de un resbalón. En los últimos minutos del asalto el argentino tuvo contra las cuerdas. El más grande estuvo incluso pasando momentos de mucho apuro y buscó las cuerdas para evitar las embestidas de Ringo. Para muchos fue uno de los asaltos más grandes del boxeo. Pero solamente fue un asalto. El noveno. A partir de ahí, Bonavena, vacío y casi extenuado, tenía por delante mucho que defender hasta el asalto 15. Y precisamente en el último asalto fue cuando dobló la rodilla. Muhammad Ali llegó en mejor forma, aguantó la presión de Ringo y le derribó las tres veces necesarias para que la pelea llegase a su fin antes del límite. Algunos argentinos criticaron que el árbitro no le pidió en las caídas a Ali que fuese al rincón; y eso lo aprovechó para golpear de nuevo a Ringo nada más levantarse.

Al Celta de este año le está pasando como al púgil argentino. Tiene claro que quiere ir de frente, a darlo todo contra los grandes de la Liga, a tratarlos de tú a tú pero, en muchas ocasiones, se le hace demasiado largo el combate. Fue lo que le pasó en la segunda jornada contra el Real Madrid. Aguantó perfectamente los primeros asaltos y, en el minuto 60, iba 0-0 y con muy buenas sensaciones. Llega el minuto 61 y marca el Real Madrid; pero el Celta no se achica en el noveno asalto, acepta el intercambio de golpes y Orellana empata en el 66. Pero al final la falta de recursos y el fondo le hicieron pisar la lona casi en el 87; en el asalto 15. En la tercera jornada contra el Atlético de Madrid pasó lo mismo. Primera parte del combate, hasta el descanso, con grandes sensaciones y con golpes mucho mejores que el rival. Pero no hicieron daño y el rival salió vivo. A partir del minuto 54 llega el gol de Koke y el Celta se empieza a descoser. La cosa acabó en KO técnico por 0-4.

Y, el domingo pasado, ante el equipo revelación, pasó tres cuartos de lo mismo. El Celta fue a pecho descubierto, bajando la guardia, llevando la iniciativa en los primeros asaltos; dominó en la corta y media distancia y no dudó en intentar llevar a su rival a las cuerdas para soñar con noquearlo. No lo pudo conseguir porque sus golpes no fueron lo suficientemente efectivos para poder tumbar al Sevilla de Sampaoli. Después de llegar al noveno asalto con 0-0, en un despiste al bajar la guardia, llega una mano de calidad, de recurso del Sevilla y tira a la lona al Celta. Se levantó el equipo de Berizzo pero volvieron a llegar otras manos directas, con una amplia gama de golpes, de combinaciones, de recursos boxísticos que acabaron por hacer que Bonavena Celta se rindiese. Un 0-3 de superioridad en el desgaste a 15 asaltos.

Solamente el día del Barcelona la cosa salió bien. El Celta había sumado tantos buenos golpes en las cartulinas en los primeros asaltos que fue capaz de aguantar. Eso sí, no sin problemas porque hubo un arreón final del campeón, del Mohamed Ali herido en su orgullo por besar la lona en los primeros asaltos. El Celta de Berizzo quiere pero, a veces, no puede. Y, como en el combate de Ringo Bonavena contra Ali, muchos argentinos recuerdan el error arbitral en el último asalto que podría equipararse o al gol de Morata en fuera de juego para el 1-0 o al más que posible penalti a Aspas contra el Sevilla con 0-0. Pero está claro que, cuando eres el aspirante, tienes que hacerlo todo bien e incluso que te favorezcan los intangibles. Lástima que Berizzo, en la esquina, no tenga para su Ringo Bonavena la posibilidad de reforzar sus recursos para hacer frente a los Muhammad Ali de la Liga. Aún así, siempre irán a por ellos hasta que las fuerzas le den. El noveno asalto para el Celta es su oportunidad. A ello se aferra cada vez que llega un combate en el Madison Square Garden. Óscar Bonavena pasó a la historia porque tuvo contra las cuerdas a Ali. El Celta quiere completar la faena del noveno asalto. Pero, seguramente, necesite algún que otro recurso boxístico más o volverá a caer con honor, pero a caer.

