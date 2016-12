La uva, la gran perjudicada por la lluvia

La lluvia ha beneficiado a los agricultores de manera general pero ha perjudicado a las variedades más tardías de uva de mesa embolsada del Vinalopó. Así lo ha destacado el Presidente de la D.O Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, José Bernabéu quien ha explicado que todavía no han podido hacer recuento de los daños en las cosechas pero afirma que las lluvias caídas no solo estos días sino semanas atrás y el alto nivel de humedad existente ha sido nefasto para estas últimas semanas de campaña.

