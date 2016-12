Esta Navidad puedes regalar música

Con motivo de la Navidad, el Festival de Granada lanza su campaña 'Regala Festival', para la que pone a la venta las entradas de tres atractivos programas de la próxima edición, que se celebrará entre el 23 de junio y 14 de julio de 2017.

La colosal misa de Réquiem, de Verdi, servida por David Afkham y la Orquesta y Coro Nacionales de España; perlas del Barroco interpretadas con instrumentos originales por la Orquesta del Siglo de las Luces bajo la dirección de William Christie, y una velada Roland Petit que incluye el ballet que el gran coreógrafo dedicó a Pink Floyd, a cargo del Ballet del Teatro di San Carlo de Nápoles, protagonizan el adelanto de programación del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

La venta de entradas comienza el miércoles 21 de diciembre, a las 10 horas, en Internet, a través de la página del Festival www.granadafestival.org y en la Taquilla del Corral del Carbón, a partir del jueves 22 para la venta directa.

La Orquesta del Siglo de las Luces (Orchestra of the Age of Enlightenment), se presenta en el Festival de la mano del director galo William Christie, director emérito de esta agrupación, con un programa Barroco en torno a Bach interpretado con criterios historicistas (25 de junio). La espectacularidad y fuerza que Verdi otorgó a su obra más espiritual, la misa de Réquiem, casi una ópera, sonará en la interpretación de cerca de 200 músicos en el escenario, entre las columnas del Palacio de Carlos V (la última vez que se escuchó en el Festival fue en el 2001), con la Orquesta y Coro Nacionales de España y un extraordinario cuarteto internacional de voces solistas bajo la dirección de David Afkham, titular de la OCNE, y por primera vez en el Festival (5 de julio).

La danza de Roland Petit al ritmo de Pink Floyd

La compañía de ballet que acoge el Teatro di San Carlo de Nápoles, el más antiguo de los teatros italianos, y uno de los más bellos del mundo, propone un viaje a través de la obra y las diversas fuentes de inspiración de Roland Petit, el gran coreógrafo del siglo XX, que siempre sorprende por la juventud, modernidad y originalidad de sus ballets. Entre otras elegantes y sensuales coreografías, la compañía napolitana presenta en el Teatro del Generalife Pink Floyd Ballet, con música del célebre grupo británico que impresionó profundamente al coreógrafo, y le dedicó un ballet completo en 1972. Money, One of These days y The Great Gig in the Sky son algunas de las piezas que se disfrutarán con vestuario de Christine Laurent e Yves St. Laurent, entre otros. El Pink Floyd Ballet es la apuesta coreográfica del maestro Petit que estremeció las bases del neoclásico y permitió que nuevas y amplias audiencias se acercaran al arte de la danza (26 de junio).

Domingo 25 junio | Palacio de Carlos V, 22.30 h

The Orchestra of the Age of Enlightenment (Orquesta del Siglo de las Luces)

William Christie director

Bach goes to Paris

André Campra, Suite. Les Fêtes Vénitienne; Johann Caspar Ferdinand Fischer, Le Journal du Printemps op.1 núm.7

Johann Sebastian Bach, Suite núm.4 y Suite núm.3, Philippe Rameau Suite. Indes Galantes

Amor galante y otras perlas del barroco

El director galo William Christie vuelve al Festival de Granada acompañado en esta ocasión de la Orquesta del Siglo de las Luces, el prestigioso conjunto vocal e instrumental británico que se ha consagrado a la interpretación de la música con criterios historicistas. El programa gira en torno a la música de Bach y otras perlas del Barroco. Las influencias musicales que el gran maestro del arte del contrapunto ejerció en sus contemporáneos franceses y la de estos en otros alemanes como Ferdinand Fischer. Aunque Bach nunca salió de Alemania, su música trascendió las fronteras y ha sido fuente de inspiración e influencia para compositores de todos los tiempos.

Miércoles 5 julio | Palacio de Carlos V, 22.30 h

Orquesta y Coro Nacional de España

Camilla Nylund, soprano, Veronica Simeoni, mezzosoprano, Saimir Pirgu, tenor, Christopher Purves, baritone

Miguel Ángel García Cañamero, director coro

David Afkham, director

Réquiem, de Verdi

La espectacularidad y fuerza de la Misa

La misa de Réquiem, de Giuseppe Verdi, estrenada en 1874 en Milán, con motivo del aniversario de la muerte de su amigo, el escritor Alessandro Manzoni, es una de las grandes obras sinfónico-corales de todos los tiempos. Obra de dimensiones colosales, exige un gran reparto y un esfuerzo vocal importante. David Afkham, en su primera visita al Festival, se pone al frente de unos imponentes solistas internacionales y la Orquesta y Coro Nacionales de España para ofrecer una versión dramática y casi operística de este monumento sonoro. Verdi dotó de espectacularidad y fuerza a la misa, su obra más espiritual, que sonará grandiosa en el circular Palacio de Carlos V.

Lunes 26 junio | Teatro del Generalife, 22.30 h

Ballet del Teatro di San Calo de Nápoles

Giuseppe Picone, director artístico (Luigi Bonino – Lienz Chang, Repetidores)

Velada Roland Petit & Pink Floyd Ballet

Le Combat des Anges (del ballet Proust ou les Intermittences du Coeur), música: Faure

La Rose Malade, (basado en el poema de William Blake), música: Mahler

Gymnopedie (ballet Ma Pavlova), música: Satie

Pink Floyd Ballet: Money, One Of These Days, Careful With That Axe Eugene, When You're In, Obscured By Clouds, The Great Gig in the Sky, Echoes. Música Pink Floyd

Elegancia, sensualidad y originalidad al ritmo de Pink Floyd

La compañía de ballet que acoge el Teatro di San Carlo de Nápoles, el más antiguo de los teatros italianos, y uno de los más bellos del mundo, propone un viaje a través de la obra y las diversas fuentes de inspiración de Roland Petit, el gran coreógrafo del siglo XX, que siempre sorprende por la juventud, modernidad y originalidad de sus ballets. Entre las elegantes y sensuales coreografías sobre obras de Proust y Blake, que muestran al Roland Petit más literario, la compañía napolitana presenta en el Teatro del Generalife Pink Floyd Ballet, con música del célebre grupo británico. Creado en 1972, es una de las obras fetiche del gran coreógrafo francés, una apuesta coreográfica que estremeció las bases del neoclásico y permitió que nuevas y amplias audiencias se acercaran al arte de la danza.

