Urgen una solución inmediata para los trabajadores excluidos del PFEA

El presidente de la Diputación de Granada y los secretarios de la UGT y CCOO emplazan a las administraciones a buscar una solución inmediata para que los eventuales del campo de Otura, Rubite y Albuñol tengan los mismos derechos que los trabajadores agrarios del resto de Andalucía

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha mantenido este lunes una reunión con los secretarios generales de la UGT y CCOO, Juan Francisco Martín y Rafael Flores, para abordar la situación en que se encuentran los trabajadores eventuales del campo de los municipios de Otura, Rubite y Albuñol, que han sido excluidos del PFEA.

En el encuentro, el presidente de la Diputación y los representantes de las dos organizaciones sindicales han acordado urgir una solución inmediata para los 188 trabajadores agrarios a los que se les ha negado el derecho a acceder a un contrato del PFEA por la situación económica de sus ayuntamientos.

"Los recursos del PFEA están al servicio de los trabajadores eventuales del campo y no de los ayuntamientos, y la Administración, y en primer lugar el Estado, debe garantizar que el dinero llegue a todos los trabajadores por igual", ha afirmado Entrena. El presidente de la Diputación ha precisado que en la práctica totalidad de las provincias andaluzas existen ayuntamientos que no cumplen con determinados requisitos económicos impuestos por el Gobierno central, pero no se ha excluido a los trabajadores del campo de su derecho a un contrato del Plan de Fomento del Empleo Agrario.

El presidente de la diputación como los secretarios de la UGT y de CCOO han coincido al subrayar que los trabajadores no pueden pagar los platos rotos de la gestión de sus ayuntamientos. Por ello, han emplazado a todas las administraciones a buscar una solución inmediata para que las obras puedan comenzar antes de final de año.

También han acordado solicitar una reunión de urgencia con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, para que las obras en los tres municipios excluidos del PFEA puedan iniciarse de inmediato gestionadas por el SEPE o por otra administración, al igual que se está haciendo en otras provincias andaluzas que tienen ayuntamientos en situaciones similares a Otura, Rubite y Albuñol.

Comentarios