"Que no nos pongan más zancadillas, que este equipo está vivo"

El fichaje de Pedro Carrión ha sido un gran acierto. Eran muchos los que, teniendo en cuenta su edad y que ya venía de vuelta, dudaba sobre su rendimiento, y a la vista está que se han equivocado. Suma diez goles en liga, lleva dos hat trick y tras un comienzo titubeante, ha empezado a rendir en un Xerez que aspira a acabar entre los mejores de la categoría.

El 9 azulino es una pieza fundamental en el equipo, no sólo por sus goles, sino por su capacidad de trabajo y su solidaridad en el campo con sus compañeros.

El máximo goleador xerecista, resta importancia a sus actuaciones personales y destaca que “lo mejor es que el equipo está haciendo ocasiones, yo soy un delantero que necesita acumular muchas de ellas y también fallarlas, por eso es muy importante que se creen ocasiones, y lo estamos haciendo”.

Marcó tres goles a la Olímpica Valcerdeña en La Juventud, en el último encuentro del año en casa. El último de ellos desde 25 metros, por encima del portero, que estaba ligeramente adelantado: “son de esas que ves la posición del portero, no te lo piensas y sale bien, fue la guinda al buen partido que hizo el equipo. Dimos un pasito necesario para demostrar que podemos pelear por cualquier cosa. Tuvimos un comienzo complicado,-recuerda el jugador- ahora estamos en racha, consiguiendo puntos en campos difíciles, dejando la portería a cero y estamos haciendo goles y demostrando al resto de equipos que tenemos para estar en la parte de arriba”.

No sólo ahora, en muchas ocasiones, cuando el Xerez C.D ha ido bien en liga, ha ocurrido algo que ha alterado la buena armonía o dinámica del equipo. Ahora, con la decisión del Ayuntamiento sobre si puede o no utilizar un campo municipal, se cierne de nuevo un futuro cuanto menos preocupante. Pedro Carrión, sin embargo, confía en que “nada de fuera altere esta dinámica. Jerez es una ciudad muy grande, tiene muchos habitantes y el Xerez C.D tendrá el apoyo de la gente, lo único que pido es que no le pongan más zancadillas, este equipo está vivo y por lo menos que le dejen competir en Jerez, en La Juventud y que tengamos las condiciones que pueda tener otro equipo para estar arriba. Si nos dejan tendremos para competir con muchas garantías de éxito”.

Por último, el delantero azulino reconoce que ” aquí estoy muy feliz, muy contento, no me paro a pensar ni cuando retirame porque estoy desfrutando muchísimo

