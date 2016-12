"El equipo ha demostrado que da la cara ante los grandes"

El Xerez Toyota Nimauto cayó derrotado el pasado fin de semana en la cancha del tercer clasificado, el granadino de el Peligros. El equipo jerezano realizó un gran primer tiempo, pero no le dio para lograr al menos un empate. Una situación similar a la que sufrió ante el líder la pasada semana. Sergio Barroso, técnico azulino, mantiene que "competimos muy bien. Quizás el de Badajoz fue de mejor juego por ambos equipos, pero este estuvo muy equilibrado y con alternativas. Debemos aprender que ante los grandes equipos, como Peligros, los partidos se deciden por mínimos detalles. Fuimos capaces de adelantarnos, nos dieron la vuelta al marcador y supimos levantarnos para llegar empatados al descanso en un partido muy serio de ambos equipos".

El segundo tiempo arrancó por los mismos derroteros que el primero, intensidad en el juego jerezano y buen juego, pero de nuevo, pequeños erores marcaron la diferencia en este último partido del año, "esto se decide por el balance de aciertos y errores. Sacas la lista y haces dos columnas. Si al final del partido colocas los distintos puntos de inflexión que analizas en el partido, puedes comprobar a veces porqué los puntos van para un lado o para el otro. No se trata de mala suerte ni mucho menos, nosotros fallamos una ocasión a puerta vacía en el 25 y ellos luego marcan en un buen tiro exterior. Inmediatamente somos capaces de empatar a 3 el partido y éste se convierte en un intercambio de golpes, y no somos capaces de marcar 2 ocasiones claras ante el portero de Samuel y Kiko; y ellos si tienen un gran acierto con una muy buena dualidad cerca de nuestra portería. En los últimos minutos y nosotros con 5 faltas decidimos quemar nuestras naves con situación de portero-jugador. Si bien es cierto que no creamos mucho peligro, pero en una situación con nuestro portero colocado, cometemos una falta infantil que marcan en el rechace del tiro de doble penalti, y a falta de segundos, un saque rápido de su portero lo cabecean dentro del área con un Fali de portero, dónde obviamente no es su mejor posición".

A pesar de la inexperiencia, el equipo ha demostrado que da la cara contra los equipos más potentes de la categoría, "creo que esa experiencia nos falta también durante otras franjas del partido. Está claro que en los últimos diez minutos es dónde uno más se acuerda, pero yo más bien diría que son rachas durante los cuarenta minutos. Por ejemplo estábamos muy bien y con 0-1 en el marcador, y en apenas dos minutos nos remontan al aprovecharse de un choque en la salida de nuestro portero con un compañero y en una pérdida en nuestra zona de seguridad al quedarnos sin apoyos en dónde bastaba con tirar el balón fuera. También en no adelantarte a puerta vacía en el minuto 5 del segundo tiempo (ya son varias las que llevamos). Luego empatamos a 3 y nos sacan del partido por un exceso de ganas o impulsos ya que de las 5 tarjetas amarillas, sólo 1 es por patada. Ellos marcan en tiro exterior o con una jugada superelaborada y nosotros no somos capaces de finalizar jugadas delante del portero sólos. Son esos detallitos o décimas que al final si los sumas decantan la balanza o suman los 3 puntos ante un gran adversario".

Sergio Barroso valoraba así la primera parte de la temporada, "creo que la actuación de este grupo de chavales es para un notable. Cuartos clasificados y con la permanencia muy bien encauzada, creo que es para felicitar a los jugadores por su implicación y compromiso. Ojalá seamos capaces de evolucionar para poder seguir en estas cotas, algo realmente difícil ya que viendo rivales que tenemos por detrás ahora mismo, sinceramente creo que esta no es nuestra posición. Lo que si puedo asegurarte es que lucharemos muchísimo más por aguantar todo lo posible y mejorarla a poco que seamos capaces de mejorar individual y colectivamente".

Comentarios