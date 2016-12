Los problemas crecen

Si algo va mal, es posible que pueda empeorar. Esto es lo que está pasando al Academia Octavio que no ha sido capaz de poner el freno de mano en una inercia de ir cuesta abajo y sin frenos. Al descenso, la mala situación económica, la fuga de muchos de los jugadores, se añade ahora una amenaza de la Federación Española de Balonmano de darle por perdido el próximo partido por impagos arbitrales. En un comunicado, la Federación expone que el Octavio arrastra una deuda de 3.132 euros por arbitrajes y le insta a ponerse al día antes del próximo partido para no tener que sancionarle. Caso de que el club académico no pague lo que debe, como primera medida, se le dará por perdido por 0-10 el próximo encuentro que disputa en Vigo contra el Luceros de Cangas. Sería la primera medida que, caso de seguir los impagos, podría derivar en una más drástica e incluso su expulsión de la competición. Un Octavio que va 13º en la clasificación de Primera Nacional y, este fin de semana, perdió por 34-16 contra la SAR en Redondela.

