PODEMOS presentará una enmienda a los ingresos que espera sea tratada como parcial, a pesar del Reglamento

Semana crucial para los presupuestos autonómicos. Este miércoles finaliza el plazo para la presentación de las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Y a falta de conocer las enmiendas al gasto que han anunciado que presentarán, PODEMOS, que descarta una enmienda a la totalidad, ha anunciado una enmienda parcial que afectará al capítulo de los ingresos, y que por tanto según el reglamento de la Junta General sería tratada como una enmienda a la totalidad. Sin embargo, desde PODEMOS creen que el marco jurídico podría otorgar cierta flexibilidad y que podría calificar su enmienda como parcial, tratándola de forma diferenciada ya que no reduce los ingresos sino que los aumenta. La propuesta en concreto es bajar el mínimo exento en el impuesto de patrimonio, de 700.000 a 500.000 euros haciendo que aquéllos que han visto incrementada su fortuna durante la crisis puedan contribuir así, según la formación morada, al equilibrio presupuestario. Dice Emilio León, portavoz parlamentario de Podemos que su formación buscará “el acuerdo con los grupos políticos para que haya un tratamiento diferenciado para esta enmienda y vamos a ver la voluntad política porque estamos hablando de una enmienda que aumenta los ingresos, si fuese una enmienda que los redujese entenderíamos que las dificultades serían mayores porque habría que repensar el presupuesto pero en este caso lo que dice Podemos es que se puede como mínimo recaudar tanto como lo que se pierde con la reforma de sistema fiscal del partido socialista (modificación impuesto de sucesiones) que pone en peligro el equilibrio presupuestario”.

El portavoz parlamentario de podemos espera que ante esta propuesta de su grupo que siempre ha estado sobre la mesa de negociación, “el PSOE no se refugie tras el marco jurídico”, y lanza un mensaje a IU, “vale que el PP no va a apoyar esta enmienda pero no se entendería que no lo hiciese una fuerza progresista como Izquierda Unida”. Que la enmienda que podemos presentará sea calificada o no como una enmienda parcial, aunque afecte a los ingresos, dependerá en última instancia de los letrados de la cámara.

