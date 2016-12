El Eldense, sin fondos, toca fondo

Estaba claro que tras finalizar la primera vuelta con el primer equipo en la cola de la clasificación del Grupo 3 de la Segunda B con solo nueve puntos de los 57 disputados, la Junta Gestora del C. D. Eldenseiba a pronunciarse sobre la situación tanto deportiva como institucional de la entidad.

Así, esta misma mañana, Alfonso Ortuño, presidente de la citada gestora, ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por el también miembro de ese grupo de trabajo, David Aguilar, para poner sobre la mesa la delicada situación por la que atraviesa un club que acaba de cumplir 95 años de historia.

Alfonso Ortuño ha comenzado argumentado su tardanza en presentarse como Junta Gestora tras la dimisión, el 17 de octubre pasado, de Germán Torregrosa como presidente de la entidad, en que no querían interferir en el aspecto deportivo antes de que acabara la primera vuelta del campeonato liguero. “Ha llegado el momento de aclarar las cosas para que la afición sepa la situación real que tiene ahora mismo el club” adelanta Ortuño para continuar recordando que “nosotros pertenecíamos a una junta directiva porque el presidente que inicio este proyecto nos viene a buscar para colaborar en el objetivo de cubrir el presupuesto. Nosotros somos unos empresarios que, a través de nuestras empresas, llevamos muchos años colaborando con cualquier directiva que ha cogido las riendas del Deportivo aportando o generando algo de dinero” aclarando que “nuestra misión no era tomar decisiones de índole deportiva”.

El presidente de la Gestora, Alfonso Ortuño, con el directivo David Aguilar (I) / Cadena SER

El presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense ha recordado, también, cómo en la novena jornada tuvieron que coger las riendas del club“porque nos encontramos con cero puntos, sin entrenador, sin presidente y sin delegado” aclarando que “todos entendimos la situación de Germán, de Marcos y del delegado por lo que decidimos que lo importante era salvaguardar al club por lo que formamos la Gestora con el fin de hacer una especie de auditoría interna para conocer en qué situación está el club y ver las posibilidades de tirar para adelante” aun siendo conscientes de que “sustituir a Germán Torregrosa era muy complicado porque además de que es una bellísima persona, él disponía de recursos y tiempo”.

Alfonso Ortuño lamenta que el grupo de empresarios que colaboran con el Deportivo “pasamos de ser simple colaboradores a ser las víctimas de una circunstancia que asumimos y le echamos lo que hay que echarle para tirar para adelante” pero “cuando empezamos a ver la situación económica del club, Germán Torregrosa nos informa de que hay pendiente una subvención por parte del ayuntamiento, ingresos por taquillas, pases VIP, algo de dinero en caja y una serie de gastos que enseguida empiezan a crecer y los ingresos a bajar” y además se encuentran con que la subvención municipal es improbable“porque después de estar dos meses preparando la documentación, los 8.000 € que íbamos a recibir no llegarán porque ha aparecido una denuncia judicial y ha volado la subvención”.

Para dejar constancia de la situación económica en que queda el club, Alfonso Ortuño ha manifestado que “si no le pagamos al chófer del autobús antes de viajar, no arranca cuando antes ha estado varios años sin cobrar, el patrocinador principal del club antes de llegar nosotros daba un dinero mensual y ahora dice que ese dinero ya está entregado lo cual nos hipoteca porque no podemos buscar otro patrocinador y ese dinero no nos llega”.

De cualquier modo, el presidente de la Gestora del Eldense no se rinde y asegura que “seguimos para adelante porque creemos que tenemos el club en la mejor situación de la historia más reciente por lo que puede ser interesante para algún fondo de inversión”. Sobre este particular, Alfonso Ortuño dice haber viajado mucho a Madrid y Barcelona para reunirse con clubes de Primera División “e incluso ha habido un grupo de inversores extranjeros que estaba interesado si llegábamos a un mínimo de puntos que hubiera sido la salvación del club pero desgraciadamente la situación deportiva no ha acompañado aunque yo personalmente ofrecí una prima a los futbolistas para motivarles y llegar a los 16 puntos que nos exigían”. Del mismo modo, otro grupo español de similares características “estaba interesado pero tras ver los últimos partidos se ha echado atrás”.

Una vez que todos esos intentos se han quedado en nada, la Gestora del Eldense ha decidido bajar los gastos y esta misma mañana, antes de comparecer ante la prensa, Alfonso Ortuño ha hablado con la plantilla “para poner cartas boca arriba, porque aquí no hay que engañar a nadie, y como la viabilidad del club pasa por reducir los gastos lo máximo posible afectando a las nóminas de los futbolistas y les he pedido su ayuda ya que van al corriente de cobro”. Aunque no quiere lanzar “ningún tipo de reproche hacia nadie”, Ortuño ha calificado la situación de “fracaso total y nosotros tenemos nuestra parte de culpa por haber pertenecido a esta Junta pero tenemos la responsabilidad de buscar la viabilidad del club y lo hemos intentado por todos los medios”.

El dirigente deportivista asegura haber pasado “los dos peores meses de mi vida y he llorado mucho porque no hay soluciones. Nadie viene con dinero y nadie te ofrece ayuda” y ha querido romper una lanza “a favor del Elda Industrial que han sido los únicos que se han ofrecido a colaborar en todo a cambio de 25.000 € al año”.

La Junta Gestora del Eldense tiene intención de convocar una Asamblea de Socios a partir de finales de enero próximo“cuando ya sepamos realmente cómo están las cuentas del club además de que también es necesario saber ante quién convocas la asamblea porque aquí siempre estamos con el famoso listado de socios y para no bloquear un mes tan importante en lo que a movimiento de jugadores se refiere”.

No ha ocultado Ortuño que, en materia deportiva, han arrojado la toalla“por lo que ahora vamos a dar total prioridad al tema económico e intentar salvar al club porque la situación es muy, muy, muy difícil y estamos gestionando cero euros”.

Aunque el presupuesto estaba cuadrado con la aportación de los directivos y los ingresos por abonos y taquillas, no se contaba con la destitución de los dos entrenadores y las dos contrataciones posteriores al inicio liguero aunque el presidente insiste en que “ingresos no hay y los gastos son bastantes” por lo que se reducirán gastos “si los futbolistas colaboran y si no iremos partido a partido” y aunque reconoce que “el club está saneado aparentemente porque van saliendo cosas”, Alfonso Ortuño insiste en que “no hay ingresos” y en que “todos los directivos están cumpliendo con el compromiso de aportación económica que adquirieron con Germán Torregrosa”.

La nómina mensual del primer equipo se sitúa alrededor de los 30.000 € mientras que los gastos se elevan a 42.000 € y el presidente espera que no haya que dar bajas aunque “depende de la predisposición e los jugadores” y aclara que el que no sería despedido es el entrenador “porque tiene contrato en vigor”.

Alfonso Ortuño y su junta esperan que no se produzca otro “caso Huracán” porque “en este pueblo somos muchos los que queremos al Deportivo y por eso estamos aquí” aunque también reconoce que “si el Deportivo termina la competición sería un éxito y nos tendríamos que ir a celebrarlo” y aunque no quiere señalar a ningún culpable insiste en que “somos víctimas de una situación, todos somos responsables pero la salida es muy jodida”.

Tras lamentar que cuando ha llamado a distintos empresarios “no me cogen el teléfono porque saben que les voy a pedir ayuda”, Ortuño todavía confía en que Germán Torregrosa les eche una mano “en caso de necesidad” porque “el club no está saneado al cien por cien”.

Comentarios