En estas Navidades en las que solemos entregarnos a algunos excesos, si es que la economía lo permite, conviene no despistar algunos datos que nos deberían hacer reflexionar en medio de la vorágine consumista a la que nos entregamos. España se sitúa en la segunda posición de la lista de países europeos con mayor tasa de niños viviendo en hogares bajo el umbral de la pobreza con un dato escalofriante: esa tasa supera el 29% y en Europa sólo Rumanía está por encima de España en materia de pobreza infantil.

No sé a ustedes, pero a mi este dato me estremece y me lleva a pensar que algo estamos haciendo muy mal. Tengo un familiar que es más del PP que Rajoy, un familiar al que aprecio y mucho, que cuando hablo de estos datos se escabulle, se desentiende y tirando de marisco me dice que soy un triste. Es lo mismo que diría Rajoy que no cabe en sí de gozo por la recuperación económica. Pero la realidad es la que es. Y organizaciones com Save The Children nos la recuerdan cada día.

La mitad de los españoles conoce de cerca la pobreza infantil. Dos de cada diez la han sufrido en primera persona. Y cuando hablamos de este tipo de pobreza, nos referimos a que en los hogares afectados no han podido pagar los gastos diarios, no han encendido la calefacción o no se han podido permitir una dieta adecuada para el desarrollo de los niños. Claro que ha bajado la asistencia a bancos de alimentos o comedores sociales. Pero hay un dato tozudo: en Palencia cada día se dispensan en torno a 70 comidas en el Comedor Social.

Y lo más preocupante: la inmensa mayoría pensamos que a nuestros hijos les va a ir peor que a nosotros; y más del 60% de los españoles piensa que la generación de sus hijos tiene riesgo de experimentar pobreza. Con esos datos deberíamos analizar si las políticas que se están practicando son las adecuadas. Ya está el demagogo, diría mi pariente al que no le gusta que nada le empañe la confortabilidad de su vida. Puede; pero quien ofrece los datos no es sospechoso de intencionalidad política o interesada.

Estamos hablando de niños con problemas dentales o de visión porque sus padres no pueden pagar un dentista o comprar gafas. De niños que no pueden llevar al cole el material escolar que necesitan. Y ahora que tanto hablamos de éxito educativo por el informe PISA, de chavales que por sus escasos recursos económicos, quintuplican las posibilidades de repetir curso. ¿Dónde quedó la Constitución? ¿Qué se fue de los derechos de la Carta Magna? Que diría el poeta. Sólo un toque de atención: como país tenemos la obligación de erradicar esta situación. Y si no lo hacemos, no hay cabida para valoraciones entusiastas. ¡Feliz Año Nuevo!

Comentarios