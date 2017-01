Las claves de 2017 en Castilla-La Mancha

Estrenamos año y además de marcarnos las propias metas (algunas más alcanzables que otras) y los buenos propósitos, hacemos también el ejercicio de tratar de dilucidar qué asuntos serán los más destacados o reseñables en los próximos 12 meses en Castilla-La Mancha.

Presupuestos regionales

Lo primero es una asignatura pendiente arrastrada todavía de 2016: los presupuestos. De hecho, comenzamos el año con las cuentas del pasado prorrogadas. Hace unos días, las Cortes de Castilla-La Mancha tuvieron que aprobar esa prórroga porque ni siguiera había comenzado la tramitación en el parlamento de los presupuestos regionales de 2017. Así que la primera incógnita que se nos plantea es si se podrán aprobar o no, consecuencia directa de si el gobierno de García-Page y Podemos llegan a un acuerdo. Todo indica que será así porque el ejecutivo ha aceptado la principal de las condiciones que ha puesto la formación morada: aprobar una Ley Integral de Garantías para la cual se ha creado una subcomisión. En resumidas cuentas, el gobierno calcula que los presupuestos estarán aprobados antes de abril y que lo estarán gracias al indispensable apoyo de los dos diputados de Podemos.

Castilla-La Mancha, región "Objetivo 1"

Desde este 1 de enero precisamente Castilla-La Mancha ha vuelto a ser a ojos de la UE región "Objetivo 1", o lo que, según la Junta se llama ahora "Zona A". Lo solicitó el gobierno regional a mediados de año y este domingo entra en vigor.

¿Qué quiere decir que Castilla-La Mancha es región "Zona A"? Pues que va a tener más ayudas y además más flexibilidad a la hora de poder concederlas, por ejemplo, a las empresas que deseen instalarse aquí. El Gobierno cree que esto servirá para dinamizar más la economía regional, atraer a más empresas y por tanto crear más empleo.

Año de oposiones en sanidad y educación

2017 será el año en que se recuperen las oposiciones para la sanidad pública regional. 1.030 plazas para el SESCAM que fueron convocadas ya en el pasado 2016, oferta pública de empleo que parece que va un tanto retrasada tras un pequeño conflicto entre el gobierno central y regional que luego quedó resuelto sin bloqueos para la convocatoria. También en este 2017 habrá otra nueva convocatoria para la sanidad regional de otras 1.000 plazas más, según anunció hace una semana y media el presidente de Castilla-La Mancha. Habrá también que estar pendientes de otras oposiciones. Las de maestros. Educación debe concretarlas aunque ya se sabe que serán para unas 500 plazas. Serán para todas las especialidades y se harán coincidir con las de las de otras comunidades como Madrid o Andalucía para evitar el llamado "efecto frontera".

Nueva convocatoria de Planes de Empleo

Este año se repetirán de nuevo lo Planes de Empleo a través de ayuntamientos, diputaciones y también a través de las empresas directamente. 15.000 castellano-manchegos se beneficiaron el pasado año de estos planes y en 2017 la convocatoria se espera que sea mayor y más social, porque habrá una reserva de entre el 20 y el 25% de plazas para aquellas personas que sean beneficiarias del llamado "Plan de Garantía de Rentas", que va en consonancia con la ley integral de garantías de la que antes hablábamos y que Podemos pode como condición para apoyar los presupuestos de este año.

Aparte de estos planes de empleo, la Junta tiene ya en marcha el Plan de Autoempleo que debe desarrollarse desde este mismo año. Recordemos que prevé la creación de 20.000 puestos de trabajo de aquí a 2020.

Otras cuesiones sanitarias

Desde este 1 de enero entran en vigor dos medidas importantístimas. Una por lo popular que es. Y otra por lo que ha sido demanda. La primera es un nuevo calendario vacunal que hoy se pone en marcha. La novedad principale es que en la vacunación infantil a partir de ahora se reduce de 6 a 3 pinchazos las dosis que se ponen a los 2, 4 y 11 meses para 6 enfermedades.

Y segunda medida. Desde hoy se va a garantizar el acceso gratuito a técnicas de reproducción asistida dentro del sistema sanitario público a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual o de su situación afectiva. Es decir, que una mujer soltera o lesbiana podrá entrar en este sistema. El SESCAM no prevé una gran avalancha aunque desde hoy habrá que ver cuántas lo solitan y entonces se destinará un presupuesto para ello.

Y luego no podemos olvidar el gran cuello de botella, la gran preocupación, la enquistada asignatura sin aprobar que existe en la sanidad, que son las listas de espera. Es verdad que un año han bajado un 20% pero todavía hay casi 110.000 castellano manchegos que están esperando una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una operación.

En materia de infraestructuras, la incógnita más destacada que queda despejar es cuándo se retoman las obras del hospital de Toledo. Las gruas están puestas, el proyecto está en el ayuntamiento de la capital y solo falta el visto bueno para obtener la licencia. Todo hace pensar que para febrero o marzo las máquinas y los obreros vuelvan al hospital que debería estar terminado en 21 meses. También en Cuenca ocurre un tanto de lo mismo.

Plan de Retorno para Jóvenes

Los jóvenes que han emigrado a la fuerza porque no encontraban un puesto de trabajo también van a ser protagonistas en este 2017. El gobierno ha asegurado que pondrá en marcha un plan llamado "Plan Retorno" por el que garantizará que todo aquel joven que emigró por no encontrar aquí una oportunida de trabajo y que ahora quiera volver pueda hacerlo. Lo hará gracias a contratos con empresas de la región. De hecho, ya se está elaborando una bolsa con esas empresas. Los destalles de cómo se articulará este plan se sabrán en próximas fechas.

2017, año de congresos políticos

Empezando por Podemos en Castilla-La Mancha que iniciará su proceso de renovación de órganos después de que lo haga Podemos a nivel nacional en el llamado Vistalegre II dentro de unas semanas. Después vendrá el turno del PP de Castilla-La Mancha. También aquí después del congreso nacional en febrero. Todo indica que será en abril y con toda seguridad Cospedal seguirá siendo la líder del partido. Habrá que ver la renovación luego en las provincias. Y el PSOE, que está en una situación de indefinición sobre su congreso nacional que daría paso al regional (aquí no habrá sorpresas con Emiliano García-Page al frente) y posteriormente a los congresos provinciales. Albacete es la provincia donde podría haber más de una lista con un PSOE dividido entre los partidarios del actual secretario provincial Manuel González Ramos (que ya ha dicho que se presentará) y numerosas agrupaciones locales que reclaman un cambio y que critican que se vuelva a presentar éste último.

Terminaron los "años..."

Acabamos de terminar el "año Cervantes", es decir, los actos de conmemoración del IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes y también Toledo dejó ayer su título de capital gastronómica. Este año no habrá ninguna gran conmemoración cultural a nivel regional pero sí habrá que estar muy pendiente de lo que Toledo desarrolle para celebrar el trigésimo aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En unas semanas se celebra Fitur, la feria internacional de turismo, y será el escenario en el que que tanto la región como muchas de sus ciudades presenten sus ofertas turísticas para este año que acabamos de comenzar.

Las claves de 2017 en cada provincia

Guadalajara

En Guadalajara estarán pendientes de las novedades en dos casos importantes: el crimen de Pioz y el incendio de la planta de reciclaje de Chiloeches. Se tendrá que presentar el nuevo campus universitario y empezar sus obras; obras como las de la ciudad del fútbol de la capital o definir el proyecto de la autovía de la Alcarria, (informa Jesús Blanco).

Ciudad Real

La principal clave será la reapertura del aeropuerto (el nuevo hangar debe estar operativo en mayo y los vuelos deben reiniciarse a finales de año). Y dos, la anulación definitiva o no de uno proyecto que preocupa y mucho en esta provincia: las Tierras Raras, (informa Agustín Cacho).

Albacete

Las obras de Hospital General, las de la autovía de Los Llanos, es decir, el desdoblamiento en dos carriles por sentido de la carretera de las Peñas de San Pedro, que está previsto que terminen este verano. Pendientes están también de aplicar el proyecto de peatonalización del centro de Albacete y por primera vez los locales de la Feria albacetense se van a adjudicar de forma más transparente, (informa Kiko Aznar).

Cuenca

Un año más la provincia seguirá pendiente del futuro del ATC, del juicio del caso Morate, que se celebrará en el primer trimestre de este año y el día 31 de mayo Cuenca será la capital de Castilla-La Mancha porque será allí donde se celebren los actos del Día de la Región este año. En Tarancón, se espera el desbloqueo de la sociedad pública Tainsa, bajo administración concursal ahora y también la recuperación de servicios en el Centro de Especialidades y Diagnóstico, (informa Diego Albaladejo).

Toledo.

Toledo va a centrar parte de su actividad este año en los actos del 30 aniversario de su declaración como ciudad patrimonio de la humanidad, que antes comentábamos. También los vecinos del barrio del polígono estarán pendientes de qué solución se adoptará para terminar con los restos de amianto que históricamente han estado presentes cerca de sus casas. Se seguirá reclamando soluciones para mejorar el río Tajo a su paso por Toledo y Talavera, ciudad ésta última que sigue teniendo pendiente solucionar un asunto con el que también comenzó 2016: su altísima tasa de paro, (informa Alejandro Martín).

