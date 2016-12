Tripartito y Ciudadanos: negociaciones rotas

Las negociaciones de los presupuestos municipales para 2017, a día de hoy, se dan por rotas. La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo ha señalado que "no hay negociación, así de simple. Si el tripartito no acepta las seis primeras partidas no vamos a poder negociar". A lo que el alcalde, Gabriel Echávarri, ha respondido: "Primero que cambien el talante y nos vemos en la fase de enmiendas, ya sí presupuestarias"

No ha gustado ni a PSOE, ni a Guanyar, ni a Compromís, las premisas de carácter ideológico planteadas por Ciudadanos para negociar las cuentas para 2017. Tampoco lo sucedido en la sala de prensa este miércoles donde el grupo de la oposición no ha permitido, a priori, y según aseguran "por desconocimiento", la presencia de miembros del equipo de gobierno.

El alcalde, Gabriel Echávarri, en declaraciones a Radio Alicante, esperaba, ha dicho, que en esta comparecencia Yaneth Giraldo diera marchá atrás en sus líneas rojas, entre ellas pero, resalta, ha sido una "decepción". Ha acusado de totalitarismo a quienes están ahora al frente de la formación por "expulsar" de la sala de prensa a la edil de Hacienda, Sofía Morales, y a la jefa de Prensa de Alcaldía.

Las negociaciones del presupuesto, ahora mismo rotas. El primer edil también ha asegurado que el tripartito no puede ir de la mano de un partido que antepone la ideología al bienestar de la gente, y que, dice, expulsa a periodistas de una sala de prensa. "Negocio presupuestos, y estoy abierto, pero cuando te ponen una barrera antes para quizás, no negociar los presupuestos, resulta una decepción", ha reiterado. Ha llegado a decir que se ven en la fase de enmiendas. También que no tiene pactado nada con los tránsfugas.



Mientras, Yaneth Giraldo, portavoz de Ciudadanos, ha defendido la argumentación de su grupo político. que la ideología, dicen, va incluida en los presupuestos y que su decálogo es innegociable.

Ha recordado la portavoz de Ciudadanos que "el primer edil no puede actuar como si tuviera mayoría en el consistorio porque la realidad es que no la tiene". En ese sentido, ha apuntado Giraldo que su formación no será, en ningún caso, "cómplice de una ideología", reflejada en los presupuestos, que no comparte, y mucho menos con Compromís y Guanyar.

En cualquier caso, desde Ciudadanos insisten en que "no tienen en ningún caso la intención de dinamitar, ni los presupuestos ni el tripartito".

Desde prensa del grupo de Ciudadanos han pedido disculpas a Sofia Morales, Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón por haberles pedido la salida de la edil de Hacienda y la responsable de prensa de alcaldía cuando iba a comenzar la comparecencia de Yaneth Giraldo. Han asegurado que no sabían que era práctica habitual, si bien se ha creado una situación de tensión entre Ciudadanos, grupo de gobierno y sus responsables de comunicación antes de que comenzaran las comparecencias.

Mientras, los socios de gobierno, tras la argumentación de Giraldo, han lamentado esa oportunidad perdida por Ciudadanos para haber participado de los presupuestos. Tampoco entienden que haya querido incluir cuestiones ajenas como el uso del valenciano, la estructura de las concejalías o el cambio de nombres de calles.

El portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido, ha explicado que esperaban propuestas concretas para los presupuestos desde la formación naranja pero se han encontrado "con otra cosa que nada tenía que ver", a pesar de lo cual mantienen la puerta abierta a hablar con el grupo de la oposición.

Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, se ha preguntado por su parte "cómo serían en el gobierno si en la oposición ya actúan de esa forma".

Por último, la edil de Hacienda, Sofía Morales, también ha lamentado la "intransigencia", ha dicho, de Ciudadanos con las cuestiones políticas porque a su juicio, con las económicas podían haber llegado a un acuerdo.

