Rebeca Moss: “Antes de entrar en ‘La Voz’ yo hacía Jazz, Soul... ahora soy más Pop”

Al final no pudo ser, pero Rebeca Moss estuvo hasta el día 19 de diciembre entre los diez candidatos para representar a España en el Festival de Eurovisión 2017. Pero como dice ella, cree en su proyecto al cien por cien y seguirá adelante en esta aventura de la música. Con solo 10 años y matizaba en la entrevista, “Incluso antes, me subí a los escenarios” ya que su padre tenía una orquesta y le hizo subir a cantar en más de una ocasión.

En su trayectoria ha compartido escenario con grandes de la música como: El desaparecido Manolo Escobar, corista de la gira nacional del grupo Bonie M, Natalie Cole o junto a Malú en el Palau de les Arts de Valencia.

Su paso por la primera edición de 'La Voz' ha hecho que su pasión por la música haya crecido aún más. Antes de 'La Voz' su estilo estaba más centrado en el jazz o el Soul y desde su paso ahora se ha centrado más en el Pop. “Aunque no me dejaron cantar las canciones que yo quería, sí que es verdad, que me ha dado a conocer al gran público” nos comenta Rebeca.

Su carrera en solitario comenzó, al margen del programa de tv. con el single ‘Don´t Stop’ el cual ha hecho que se recorra España en cuatro giras acumulando más de 130 conciertos y no faltando a la cita de las mejores Prides nacionales. “El público gay siempre me ha apoyado, son muy fieles a mi canciones”.

Esta mujer es incansable y su amor a la música hace que lidere un par de proyectos en acústico como son el ‘Tributo a Whitney Houston’ un recorrido por sus grandes canciones y ‘Jazz para la Historia’ recordando a las Divas del Jazz. Dos formatos con el piano del maestro Jose Luis Fauli.

Entre concierto y concierto, está trabajando muy duro en el que será su primer disco que llevará la producción de Luis Rodríguez, que ha realizado trabajos para Tom Jones, Modern Talking, Backstreet Boys, ect.

Aquí tienes la entrevista completa con Rebeca Moss.

