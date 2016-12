La juez dice que Villa puede declarar y le cita para el 12 de enero

La juez del 'caso Villa' llama a declarar al ex secretario general del SOMA-FITAG-UGT. La magistrada Simonet Quelle Coto ha dictado este miércoles un auto por el que cita a José Ángel Fernández Villa, en calidad de investigado, para el próximo 12 de enero en su juzgado, el de instrucción número 2 de Oviedo. Tras examinar los informes forenses en los que se evalúa el estado neurológico del ex sindicalista, la magistrada determina que sus dolencias no le impiden “en absoluto”, declarar; y que por ello no se vulnera ni su derecho de defensa ni ningún otro derecho fundamental.

No obstante el auto especifica las condiciones en las que se sustanciará el interrogatorio, que se adaptará a las circunstancias del investigado, no incapacitado para declarar pero sí condicionado por algunas limitaciones, según los forenses que le han examinado. Así, se adaptarán las preguntas a su lenguaje, no se le someterá a presiones y las preguntas que se le formulen serán simples y de respuesta sencilla. La juez garantiza además que tendrá tiempo para la respuesta y se interrumpirá la sesión cuando sea necesario para procurarle el descanso mental que requiera. Incluso se tendrán por no respondidas aquellas cuestiones que planteen dudas en cuanto a su validez.

