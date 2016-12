400 millones para 45.000 asturianos por las cláusulas suelo

Los bancos tendrán que devolver unos 400 millones de euros a 45.000 asturianos que tienen formalizada una hipoteca con cláusula suelo, con un promedio de 8.000 euros por hipoteca. Es la estimación de la Unión de Consumidores (UCE) que tiene presentadas ya 3.130 demandas.

Es el efecto en Asturias de la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que tiene carácter firme, y que corrige la del Supremo que reconocía el carácter abusivo de la cláusula pero obligaba a devolver las cantidades indebidamente cobradas sólo desde la fecha de la primera sentencia de mayo de 2013. Ahora, la autoridad judicial europea amplía la obligación de los bancos a devolver todo lo que no debería haber cobrado desde el mismo momento de constituir la hipoteca.

En Asturias, son unas 45.000 las hipotecas afectadas. Con esta sentencia, en números gruesos, la devolución viene a ser del doble que la que determinaba la sentencia del Supremo. Como media, la devolución será de unos 8.000 euros, aunque es muy variable de un banco a otro. Lo llamativo es que, de los 45.000 asturianos con este tipo de hipotecas, solo el 20 % ha reclamado por vía judicial, por lo que la UCE insta ahora a reclamar a todos. Su presidente, Dacio Alonso, no confía en la buena fe de los bancos y sospecha que no van a pagar de oficio a nadie que no reclame el dinero por la vía judicial.

Como consecuencia de la claúsula suelo, la UCE estima que la gente ha venido pagando un sobrecoste de entre el 400% y el 500 % de más en sus hipotecas con cantidades de entre 150 y 300 euros al mes.

Comentarios