Valverde: "Estamos preparados para todo"

Ernesto Valverde ha subrayado que a pesar de que asumen el papel de "favoritos" en la eliminatoria de Copa frente al Racing de Santander que se resolverá mañana, jueves, en San Mamés, encaran el partido de vuelta "desde el respeto" hacia el rival y "preparados para todo" pese al 1-2 logrado en la ida.

"Soy el único que ve los peligros, pero lógicamente tenemos que estar preparados para cualquier imprevisto. Hay que respetarles porque no tienen nada que perder y se la van a jugar. Nosotros tenemos que valorar al rival al cien por cien porque sino puede ocurrir cualquier cosa", ha avisado en la rueda de prensa previa.

Valverde ha añadido que a pesar de que "mucha gente da por supuesto" que el Athletic va a superar la eliminatoria, la obligación de su equipo es "refrendarlo, partiendo desde el respeto y de que no tenemos que fiarnos de nadie".

El técnico ha confirmado que no va a poder contar para este encuentro con Beñat Etxebarria, lesionado el pasado lunes frente al Celta, y que Aymeric Laporte, que se perdió esa cita por sanción, jugará de inicio frente a los de Ángel Viadero.

"Habrá algún cambio. Beñat no está disponible y no sabemos si podrá estarlo a la vuelta de vacaciones. Es un contratiempo, no lo voy a negar. No es la primera vez esta temporada y esperemos que pueda estar en los partidos que vengan", ha comentado sobre el centrocampista.

Por último, y acerca de la situación del equipo a falta de este partido de Copa para concluir el año, Valverde ha recalcado que está "contento", aunque ha admitido que "queda trabajo por delante para mejorar".

"Al margen de cómo salgan las cosas uno siempre piensa que puede y debe estar mejor. El otro día ganamos sobre la bocina -al Celta- y veníamos de perder con el Betis en dos partidos completamente diferentes", ha dicho.

"En cuanto a puntos estamos muy bien. Tenemos 26 y podíamos estar mejor, pero también peor. Estamos en la siguiente fase de Europa League, queremos pasar en la Copa... Habrá gente que piense que esto es un desastre y otros que estarán contentísimos. No lo sé, eso depende de las perspectivas de cada uno", ha concluido.

