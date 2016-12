Manuel Vizcaíno: "No se puede creer en el ascenso, no podemos delibitarnos con halagos"

El presidente del Cádiz hace balance del año que está a punto de terminar. Un año que empezó siendo duro, pero que ahora es "para celebrarlo, para aprender, para crecer y para demostrar lo que somos", dice el presidente del Cádiz.

Esta Navidad la vivirá de una forma diferente de la del pasado curso, cuando era el máximo responsable, también de la parcela deportiva. "Hay una estructura en el club y hay una responsabilidad que recae sobre las personas que entiende y están demostrando que les duele y que tienen conocimiento".

Valora el ascenso como "el trabajo de todos, en el equipo de Alicante, muchos jugadores venían del proyecto que empezó", por eso insiste una vez más en que la disputa con Pina "era una lucha que no nos llevaba a nada, no tenía fondo. Somos como hermanos y eso es pasado".

Ahora al nuevo año sólo le pide un deseo. "Al comienzo de la 16-17 le pido 20 puntos más". Y no duda en señalar que el objetivo es la permanencia, por eso cuando se le pregunta sobre soñar con el ascenso es rotundo: "no se puede creer en el ascenso. Hay que creer en la salvación. No podemos permitirnos que nos debiliten con halagos".

Comentarios