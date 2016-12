25 años sin diálogo A Coruña-Vigo en el día de los retratos

Por primera vez en 25 años un alcalde de A Coruña y uno de Vigo se reunirán en el Palacio de María Pita. 25 años sin interlocución entre las dos principales ciudades de Galicia, sus dos polos de desarrollo. Con dos puertos, dos aeropuertos y una autopista de peaje que ofrece pingües beneficios a una multinacional bancaria y pendiente de una justa transferencia que no se va a producir, por el momento. 25 años sin ninguna coordinación para el bien común. Hoy se colgarán esos cuadros, de Francisco Vázquez y Javier Losada en la galería de alcaldes de María Pita. Y Vázquez invitó a Abel Caballero, que se considera su discípulo, al acto. Y Ferreiro llamó a Caballero para decirle que, si iba a visitar el Ayuntamiento, quería recibirle como Alcalde para hablar de esas cosas que tienen las dos ciudades en común, al margen de ese enfrentamiento que no beneficia a casi nadie. A Galicia desde luego no. Luego se colgarán los cuadros. El de Vázquez al mediodía, el de Losada por la tarde. En términos políticos, de procesos e influencia social, esos actos, los de los cuadros, son anécdotas. Anécdotas que retratan a cada persona. Uno con medallas y uniforme de embajador. El otro con traje de chaqueta e insignia de Alcalde. No hay mejor forma de definir a alguien que ofrecerle la posibilidad de que le hagan un retrato. Porque los retratos, retratan.

La Galería de Alcaldes está en la planta noble del Palacio de María Pita.

