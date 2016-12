5 lugares en los que comprar regalos diferentes esta Navidad

Ya estoy de vuelta, como os prometí, a las dos semanas. ¿Se os han hecho largas? A mí nadita, he estado de vacaciones por Madrid (los que me seguís en redes sociales lo sabréis) y el tiempo me ha pasado volando. Gracias a ese viaje tengo más de una recomendación que haceros para vuestras próximas escapadas, pero eso será en próximas semanas. Hoy vamos a centrarnos en estas fechas, que este año todavía no había escrito nada sobre una de mis épocas favoritas del año, ¡la Navidad! Sé que muchos la odiáis y aun los que no, os sigue martirizando eso de mirar regalos para familiares y amigos. Pues en este post pretendo facilitaros las cosas para que este año sea más fácil acertar. Os recomiendo cuatro lugares curiosos en los que comprar detalles muy diferentes, según la personalidad de vuestro agasajado.

1. Para los nuevos abuelos, tíos y padrinos

Seguro que sois muchos los que celebráis estas fechas con un nuevo miembro en la familia. Si es así, pasaréis unas navidades especiales de por sí, pero es que además lo tenéis más que fácil para regalar. Apostad por detalles personalizados con la foto del recién nacido para abuelos, tíos y padrinos o amigos cercanos. Aviso, solo cercanos, no os convirtáis en padres pesados regalando la imagen de vuestro retoño a cualquier hijo de vecino. A los allegados les encantará en cambio tener tazas, calendarios, o monederos con la foto del peque y ahora es fácil encontrar un lugar en el que lo hagan. Casi todas las tiendas de fotografía y copisterías ofrecen este servicio y a un precio razonable, más aún si encargáis más de un artículo.

2. Para los amantes de lo hecho a mano

Os gusten o no los centros comerciales, alguna visitilla a Marineda City seguro que caerá en estas fechas, pues ¿por qué no aprovechas para visitar el mercadillo que han instalado en el exterior? He de admitir que tal y como anunciaban su Christmas Market creí que iba a estar mejor y solo está compuesto por 5 casetas, pero aún así nos permiten adquirir comprar algún que otro producto diferente e ideales para los amantes del hecho a mano. En una de ellas, el vendedor trabaja el cuero, por lo que encontraréis todos esos artículos fáciles de encontrar cada verano en cualquier feria medieval pero que no sabemos dónde se meten durante el invierno. El otro artesano trabaja con… atención: ¡astas de ciervo! Y ofrece desde lámparas (nada discretas) hasta pulseras y llaveros hechos con este material. Además, deja claro que los ciervos mudan cada año así que no se hace daño a estos animales. Ya tenéis otra idea más que original para los amantes de la naturaleza.

3. Para los 'eco'

Y seguimos pensando en verde. Si tienes un amigo vegano, vegetariano o simplemente amante de lo ecológico pásate el primer o tercer domingo de mes por la plaza de España o campo da Leña. Allí desde hace meses se congregan agricultores del entorno para ofrecer sus productos Y aunque es un poco raro regalar berzas o lechugas ¿qué te parece algún alimento envasado como cervezas con miel o confituras? Seguro que muchos prefieren un detalle bien sabroso a un par de calcetines.

4. Para artistas

Para los amantes del arte nada mejor que adquirir una obra original, aunque la mayoría de veces el precio de estas supera la capacidad de nuestros bolsillos. Pues bien, la solución está en recurrir a bares y restaurantes en donde se exponen obras de artistas locales o cercanos como el Monty Ambigú, pero en la ciudad hay muchos otros. La Asociación de Artistas de Coruña, por ejemplo, expone hasta el 7 de enero una muestra colectiva con obras a la venta. Tal vez alguna de ellas se ajuste a tu presupuesto. Si no es así, puedes disfrutar tomando un café, dado que su clásica sede en Riego de Agua ha reabierto como un local de hostelería.

5. Para todos

Y si aun después de estas cuatro recomendaciones seguís sin tener claro qué regalar yo os recomiendo que os paséis por la tienda Oink, que está entre mis favoritas. Seguro que muchos ya la conocéis por su situación estratégica en la calle Real, enfrente del antiguo cine París. A mí me encanta por su oferta y sobre todo por sus precios. Vende todo tipo de objetos para casa, de papelería, pequeños gadgets y artículos de broma. No dejéis de visitarla estas navidades porque seguro que os sacan de más de un apuro. También tiene tienda online.

Y hasta aquí mi post de hoy. Decidme si os ha gustado y/o ayudado porque estoy pensando en hacer otro dedicado a los más pequeños de la casa. ¿O es que ya habéis comprado todos los regalos? Si conocéis alguna tienda que merezca la pena ver, por favor, compartid el nombre con todos. Gracias por leerme y dado que no volveré hasta 2017:

¡Feliz año nuevo!

