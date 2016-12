Babel confirma que no seguirá en el Deportivo

El hasta ahora delantero del Deportivo Ryan Babel ha confirmado que no renovará con el club coruñés, con el que tenía contrato hasta final de temporada. "Por circunstancias familiares, seguramente acepte alguna de las ofertas para salir del Dépor", dijo el punta tras el partido de Copa del Rey ante el Betis. "Aún no he decidido el equipo. Tengo que hablar con mi representante. Hay una oferta del Besiktas y dos más. Tengo que valorarlo", apuntó.

"Mi primer deseo -explicó Babel- era quedarme en España, pero si lo hacía tendrían que estar alejado de mi familia hasta verano". El jugador añadió que considera A Coruña como "una tercera casa" tras tres meses en el club blanquiazul.

