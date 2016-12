Més casos d'assetjament entre alumnes i de falta de respecte als professors

Durant el curs passat, per aquesta comissió hi van passar 113 alumnes d'instituts de Girona, molts d'ells no és el primer cop que hi passen, i respecte el curs passat ha pujat un 6% les noies implicades en conflictes. Tot i això dels 113 menors, 68 eren nois i 45 noies.

En total, la comissió va tractar 68 conflictes el curs 2015-16, vint més que l'any anterior, i setze casos s'han derivat a la Fiscalia. La majoria dels que han acabat a mans de la justícia són delictes contra el patrimoni de furts i robatoris de mòbils.

El que s'ha detectat d'un curs per l'altre és un augment de casos d'assetjament de tot tipus entre companys, sobretot a través de les xarxes socials (10 casos el curs 15-16 respecte 2 el curs anterior). La comissió ha vist també un repunt de mala conducta, d'insults i de falta de respecte a les normes, al professor i a altres companys. Un tema que "preocupa molt", diu Sílvia Paneque, regidora de seguretat a Girona:

Un altre repunt detectat el curs passat als instituts i a les zones de l'entorn dels centres, són els furts de telèfons mòbils. Això es deu sobretot a un grup organitzat de menors que van fer deu robatorisen pocs mesos.

CAP GRAN BARALLA I MENYS AGRESSIONS

Les conclusions d'aquesta comissió demostren que el curs passat no hi va haver cap gran baralla als instituts, que van baixar les agressions entre alumnes i també van disminuir els casos de consum de marihuana, passant de 17 detectats el 2014-2015 a 2 casos el curs passat.

La comissió per la mediació i suport a la convivència educativa va començar a treballar el curs 2007-2008 i està formada per policia municipal, mossos, fiscalia i les regidories d'educació i serveis socials de l'ajunyament de Girona. La comissió media per resoldre els conflictes entre els joves, o els conflictes que tenen els menors amb les seves famílies.

El curs passat (2015-16) es van detectar dos casos de desemparament de menors que es van derivar als EAIA i un altre cas de violència filioparental, d'un alumne que agredia un familiar seu.

