"Terminar el año en puestos de ascenso sería ilusionante"

El Xerez C.D se mide al Chiclana el jueves a las 21.00 horas. Será el último partido de un año que quieren cerrarlo en puestos de ascenso. Para eso tendrán que ganar o empatar en un campo “difícil”, ante un rival “fuerte en su estadio. Tienen un buen equipo y además hay que sumar la rivalidad provincial que hay, que lo hará más complicado si cabe”, señala Vicente Vargas ante los periodistas.

Los xerecistas, en efecto, van a terminar un año redondo. A pesar de las dificultades económicas, que están siendo un obstáculo como cada temporada, el equipo suma un ascenso a División de Honor y una campaña magnífica a punto de acabar su primera vuelta. Por eso, el entrenador resta importancia a estar a estas alturas por encima del otro equipo jerezano que milita en esta categoría, el que entrena Juan Antonio Sánchez Franzón, “para mí lo importante no es estar ahora por encima del Fútbol Club, lo importante es seguir sumando y ojalá estemos mucho tiempo en la parte alta de la clasificación, es para lo que estamos trabajando, lo demás no me preocupa”.

Vargas no esconde que “si puntuamos en Chiclana terminaremos el año en los puestos de ascenso y eso sí sería ilusionante, es un logro muy importante, con todos los problemas que tiene la entidad, terminar ahí el 2016 ´.

El Xerez C.D ha cursado la ficha de Antonio Romero, central de 33 años al que conoce bien el técnico porque lo tuvo en algunos de los equipos que entrenó. El futbolista, que puede jugar también de pivote defensivo, será presentado la próxima semana. Se retiró del fútbol por incompatibilidad con su puesto de trabajo, pero resuelto este inconveniente ya entrenaba desde hace semanas con el equipo.

