Ante el Pozoblanco, como si fuera una final

Hasta el próximo 2 de enero no se reanuda la competición para el Xerez DFC. El equipo azulino, sin partido este fin de semana, tiene tiempo más que suficiente para preparar el partido ante el Pozoblanco, “una auténtica final para nosotros”, mantiene Pedro Herrera en la Cadena SER. El delantero azulino, que hasta la llegada de Juan Antonio Sánchez Franzón, poco protagonismo tuvo en liga, está empezando a tener minutos. Fue titular los tres últimos encuentros y suyo fue el gol que sirvió para al menos empatar en Chapín ante La Palma.

El jugador xerecista reconoce que el comienzo de liga no fue fácil para él, “todo lo contrario, fue duro, me costó mucho trabajo primero entrar en el equipo después de la lesión y luego con la llegada del nuevo entrenador. Ahora llevo tres partidos jugados y cada vez me voy encontrando mejor”

Pedro Herrera lamenta los dos últimos resultados antes del parón vacacional: “fue una pena no ganar estos partidos, sobre todo el de La Palma en Chapín. El empate nos supo a poco porque era en casa, pero hay que quedarse con lo positivo, quién nos iba a decir hace dos meses que íbamos a estar ya tan cerca del ascenso. Llevamos una racha muy buena de resultados, antes trabajábamos muy bien con Dani (Pendín), pero las cosas no salían y ahora sí”.

Sobre el primer partido del año ante el Pozoblanco no duda en señalar que “nos lo tomaremos como una final, será un gran partido, un buen día para que los aficionados vengan a Chapín, porque es una oportunidad única para meternos de lleno en la pelea y poder adelantar al equipo cordobés”

