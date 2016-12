Els primers vols... desviats per la boira

La temporada d'hivern a l'aeroport de Lleida-Alguaire ha començat amb desviacions cap a Reus de tots els vols amb esquiadors provinents del Regne Unit.

El tour-operador Neilson ha traslladat la seva operativa a l'aeroport de Reus, per la presència de la boira a Alguaire, quan ha prés la decisió. Operativa per a poder transportar posteriorment els passatgers en autocars fins al Pirineu andorrà. El primer havia d'arribar de Manchester, i el segon de Londres-Gatwick, entre les 8 i les 9 del matí...i que es desviaven a l'aeroport del Baix Camp. El tercer també des de Londres-Gatwick aterrava cap a les dues a Reus, per què l’operatiu ja estava muntat. Ramon Farré és el delegat del Govern de la Generalitat a Lleida:

Vols que per cert, han tingut una ocupació del 90%. Uns 550 esquiadors són els primers que ha flotat el touroperador Britànic Neilson. Al gener també s'afegiran els vols d'Arkia, des d’Israel.

