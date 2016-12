La Sindicatura de Comptes recomana a l'Ajuntament d'Alcarràs revisar els seus criteris comptables

La Sindicatura de Comptes de Catalunya recomana a l'Ajuntament d'Alcarràs (Segrià) la necessitat de revisar els seus procediments administratius i criteris comptables aplicats, tant des del punt de vista de l'adequació a la normativa com de la correcta gestió de la informació comptable, i també li recomana revisar els mecanismes de control intern establerts. Així s'ha pronunciat l'organisme en l'informe de fiscalització que ha emès relatiu a les desviacions de finançament afectat de l'Ajuntament d'Alcarràs (Segrià) de l'exercici 2014. Segons la Sindicatura de Comptes, la documentació presentada pel consistori referent a les despeses de finançament afectat "no incorporava tota la informació requerida per la instrucció comptable i, en determinats casos, les dades presentades no eren correctes". Així mateix, afegeix que "l'import de desviacions de finançament de l'exercici 2014 presentat per l'Ajuntament no es corresponia amb el que s'hauria generat aplicant els càlculs establerts en la normativa".La Sindicatura de Comptes ha emès l'informe 22/2016, relatiu a les desviacions de finançament afectat de l'Ajuntament d'Alcarràs de l'exercici 2014. La gestió de les despeses amb finançament afectat origina el reconeixement d'obligacions a pagar i de drets a cobrar, de caràcter pressupostari. La desviació de finançament mesura el desequilibri en el nivell de cobertura que representa el finançament rebut sobre la despesa efectuada, tant pel que fa a l'exercici en curs com a l'acumulat del període d'execució de la despesa amb finançament afectat, tal com recorda el treball de la Sindicatura.

L'informe, presentat pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers com a ponent i que va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del dia 8 de novembre del 2016, posa de relleu que la documentació presentada per l'Ajuntament d'Alcarràs referent a les despeses de finançament afectat "no incorporava tota la informació requerida per la instrucció comptable i, en determinats casos, les dades presentades no eren correctes". "L'import de desviacions de finançament de l'exercici 2014 presentat per l'Ajuntament no es corresponia amb el que s'hauria generat aplicant els càlculs establerts en la normativa", afegeix el treball.

En aquest sentit, la Sindicatura de Comptes revela que el càlcul de les desviacions de finançament "es va fer de forma manual a través d'un full de càlcul, en contra de la normativa que estableix l'obligatorietat d'incloure dins el mòdul informàtic les dades necessàries per poder obtenir de manera automàtica la informació requerida". L'organisme també assegura que els projectes de finançament afectat referents a la despesa corrent "no es van considerar com a tals i, per tant, no es van incloure dins el càlcul de les desviacions de finançament"; així mateix, "tampoc no es van considerar les despeses, tant de capital com corrents, d'exercicis anteriors".

L'informe destaca també que els recursos propis generats durant l'exercici 2014 i el romanent de tresoreria per a despeses generals que provenia d'exercicis anteriors "es van considerar indegudament com uns agents finançadors més", i també explica que els drets reconeguts durant l'exercici així com els drets pendents de cobrament "es trobaven sobrevalorats per la incorrecta aplicació temporal del criteri de reconeixement d'aquests drets". Segons la Sindicatura de Comptes, el resultat pressupostari ajustat i el romanent de tresoreria per a despeses generals presentats per l'Ajuntament d'Alcarràs "es veurien minorats en 167.215 euros i 778.228 euros, respectivament, per la inclusió dels ajustos pertinents i el nou càlcul de les desviacions en els estats financers".

A més de les observacions referents a l'objecte de fiscalització, la Sindicatura de Comptes també ha posat de manifest altres incidències detectades com ara que durant l'exercici fiscalitzat "la funció de Tresoreria es trobava exercida per un regidor de l'Ajuntament, en contra de la normativa vigent". Així, en l'exercici de la funció interventora sobre les despeses "no es varen efectuar les comprovacions prèvies pertinents, així com tampoc no es va exercir el corresponent control posterior sobre una mostra representativa", afegeix l'informe.

L'informe també afirma que l'autorització d'algunes despeses sense crèdit "es va produir amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit de les partides corresponents" i que "determinades despeses sense crèdit de l'exercici 2013 es van reconèixer durant l'exercici 2014 sense la formalització de l'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit". A més, "l'Ajuntament va executar determinades despeses sense un contracte administratiu que les emparés".

