Ethel Vázquez: “La Xunta lidera la reivindicación del AVE para Lugo y Galicia”

La conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, ha asegurado este miércoles, durante una visita al polígono industrial de As Gándaras en Lugo, que la Xunta lidera la “reivindicación” del AVE para Lugo y para Galicia.

Interpelada por las protestas en la capital lucense alentadas por la Federación Vecinal exigiendo esa infraestructura, ha expuesto que “sobre el AVE a Lugo, nosotros compartimos esa demanda de que llegue el AVE, y no solo compartimos esa demanda sino que lideramos esa reivindicación ante el Ministerio de Fomento”. “Ya lo hicimos vía parlamentaria y en la última reunión con el ministro le trasladamos esa demanda que para nosotros es prioritaria”, señaló.

Ethel Vázquez no duda que “Lugo debe de tener una conexión ferroviaria del siglo XXI y que suponga que se ponga a menos de tres horas a Lugo (Madrid)”. Al respecto del plazo de 2018, que se maneja para la entrada de la alta velocidad en Galicia, la conselleira ha puntualizado que en la Xunta “no tenemos otra fecha distinta que no sea el 2018”.

No obstante se ha aferrado a que “hay que ser prudentes y desde luego el ministro de Fomento trasladó su compromiso y su voluntad de que el AVE es uno de los asuntos prioritarios a nivel del gobierno del Estado y esperaremos al mes de enero, que es el compromiso adquirido con el presidente de la Xunta, para concretar esas fechas y ver los sitios en que podemos ir teniendo.

Estas declaraciones se producían luego de cursar una visita “a dos proyectos empresariales (en el polígono de As Gándaras) que desarrollan su negocio gracias a las bonificaciones de la Xunta de Galicia en suelo empresarial”. En el nuevo polígono lucense ya trabajan 24 empresas, sobre una superficie total de 300 mil metros cuadrados.

