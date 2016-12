La Navidad de los 'sin hogar'

Juan Martínez lleva 25 años viviendo en la calle. Actualmente, duerme en la T4 de Barajas y pasa el día en la Iglesia de San Antón de Mensajeros de la Paz. El año pasado acudió a la cena de Nochebuena organizada por Manuela Carmena y el Padre Ángel en el Palacio de Cibeles, junto a 200 personas sin hogar.

Estas navidades Mensajeros de la Paz volverá a organizar una cena de Nochebuena, en esta ocasión también con el apoyo del Consistorio madrileño que les ha cedido un espacio en la calle Farmacia. Allí esperan repetir el éxito del año pasado, recibiendo a 200 personas sin hogar con un menú navideño que consta de langostinos, ibéricos, merluza y dulces varios.

"Cuando duermes en la calle tienes que estar como las liebres, con un ojo abierto y otro cerrado. No se descansa", apunta Martínez. Asimismo destaca los obstáculos para salir de esta situación, por la dificultad de encontrar un trabajo a sus 58 años y el elevado precio de un alquiler. "Tengo una prestación de 400 euros, es lo mismo que vale un mes viviendo en una pensión", recuerda.

La asociación Realidades, trabaja con este colectivo y defiende que una personas "no es un sin hogar, sino que se está sin hogar". Esta organización trata de evitar que el sinhogarismo se alargue en el tiempo, así como empoderar a los usuarios de sus servicios para que tomen conciencia de sus derechos. "No es fácil salir porque es una cuestión multifactorial, no depende solo de una situación como podría ser el factor económico", explica Bosco García, portavoz de la organización.

