Vicenç Reynés: "Quería ganar una etapa de La Vuelta pero pegué al palo varias veces"

El ciclista mallorquín Vicenç Reynés (Deià, 1981) deja el ciclismo profesional. A sus 35 años se ha visto obligado a colgar la bicicleta a causa de una prostatitis crónica que le impide poder competir en optimas condiciones. Una decisión y catorce años de carrera profesional que ha valorado en una entrevista en SER Deportivos Baleares.

- ¿Por qué decide poner fin a su carrera profesional?

- Hace cosa de dos años padecí una prostatitis. Salvé 2014 y 2015 sin problemas pero este año empecé bien pero antes de La Vuelta a España ya tuve problemas y fui a La Vuelta fastidiado, tuve que abandonar y desde entonces he hecho muchos tratamientos, lo he probado todo, pero nada va bien. Puedo hacer dos o tres horas de bicicleta pero cuando ya son cinco o seis los dolores son muy fuertes y por eso he decidido poner punto y final a mi carrera.

- ¿Habrá sido difícil tomar esta decisión?

- Sí. La verdad que me he divertido mucho, he tenido años muy buenos con equipos profesionales de nivel ProTour. Mi carrera deportiva se hubiera podido alargar un año o dos más pero tampoco cambia mucho. Lo que sí que es una pena retirarme de esta manera porque no entraba en mis planes. Hay que afrontar las cosas como vienen y hay que pensar en el futuro. Soy joven, tengo proyectos, me he sacado el título de entrenador nacional, tengo una escuela de ciclismo en Sóller y quiero ayudar a los jóvenes en todo lo que pueda.

- 14 años de profesional, 7 Vueltas, 3 Giros, una victoria de etapa en la París-Niza, ha corrido con equipos punteros... ¿con qué se queda?

- Me quedo con que ha sido una carrera muy buena para mi. Quizá jamás lo hubiera soñado porque he estado en equipos punteros con grandes líderes como Greipel, Cavendish, Valverde, "Purito" Rodriguez... He aprendido muchísmo, he conocido el ciclismo belga, italiano, americano, suizo. He ido cogiendo lo mejor de todos y eso te da una experiencia extra. Me voy muy contento y muy feliz.

- Y lo difícil que es hacerse un hueco en ese pelotón internacional.

- Sin duda. Ahora mismo es muy difícil para los jóvenes sobre todo en el ProTour porque hay que tener un nivel increíble porque hay que demostrar cada año que eres válido. Es muy complicado. Yo lo he conseguido durante catorce años seguidos estando el equipos de máximo nivel. Es para estar satisfecho.

- ¿Qué espina se le queda clavada?

- Quizá ganar una clásica en Bélgica me hubiera gustado muchísimo. Estuve cerca varias veces pero no lo conseguí, y sobre todo ganar una etapa de La Vuelta a España. Pegué al poste varias veces haciendo segundos y terceros pero nunca acabé de marcar el gol.

- De todo lo que ha visto, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

- Muchas cosas. Por ejemplo me impacto mucho correr en África, me impacto ver como es el ciclismo por ahí porque no pensaba que en ese continente hubiera tanto ciclismo y me sorprendió mucho. Luego te quedas con cosas del día a día como esos grandes talentos como Cavendish, Valverde o Greipel que hacen un ciclismo tan fácil y es impresionante estar al lado de ellos y ve rla facilidad con la que pueden ganar carreras.

- Deja de ser ciclista profesional pero no deja el ciclismo.

- El ciclismo es mi pasión desde pequeño. No se si será este año o dentro de tres pero con la escuela de ciclismo ya estamos trabajando...

- Quizá en un futuro puede ganar una de esas clásicas o La Vuelta desde un coche como director de un equipo.

- Ojalá. Eso me gustaría mucho.

