28 de diciembre

Esta mañana, lo cierto que faltando a la tradición de madrugar, se me han pegado las sábanas pero los ruidos de maquinaria que entraban por la ventana me han despertado. Todavía no salgo de mi asombro cuando he visto una máquina de asfaltar y un buen número de operarios trabajando en la zona.

Una vez he salido a la calle no he podido evitar acercarme a preguntar por semejante despliegue y la respuesta me ha dejado alucinada: el ayuntamiento ha decidido emprender una macro campaña de asfaltado y arreglo de aceras y calles por toda la ciudad, de hecho ha contratado varias cuadrillas a tal efecto de manera que de aquí al verano la ciudad luzca como nueva.

Han decidido quitar los adoquines, más propios de la Edad Media que de una ciudad del siglo XXI y optar, como cualquiera de las ciudades modernas españolas y europeas, por poner hormigón dibujándolo a modo de losetas que tiene un mantenimiento cero y así evitar las múltiples caídas que se producen a diario en la ciudad. Bravo por esta medida, ya era hora que Palencia se subiera al carro de la modernidad.

Pero no acaban ahí las sorpresas, resulta que con motivo de una visita del Ministro de Fomento a Osorno he tenido que coger a primera hora la unidad móvil para ir hasta allí y también en la A-67 hemos visto maquinaria trabajando en la autovía. Pues bien, el guapísimo Ministro junto al subdelegado nos ha anunciado que el Gobierno, por fin, había decidido reconstruir por completo la que probablemente sea la autovía más penosa de toda España, que se hundió el mismo día que se abrió al tráfico. 1 año van a durar las obras, pero confían que una vez reparada no constituya un peligro público transitar por ella.

Estamos que no nos lo creemos, dos de las cuestiones que más sufrimos los palentinos están siendo solucionadas a la vez, y estarán finalizadas el año próximo. Ya sólo nos falta que la convocatoria que tenemos en la Junta dentro de un rato sea para anunciar que mañana mismo empiezan las obras del nuevo hospital y que por fin se pone en funcionamiento la segunda ambulancia nocturna en la ciudad…

Ojalá, pero como habrán podido suponer todo esto no es más que un sueño, bonito, pero irreal y es que hoy es 28 de diciembre día de los inocentes.

