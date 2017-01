La convivencia con las grandes superficies y la adaptación a internet, retos del comercio tradicional

El comercio de Palencia afronta 2017 con el reto de transmitir el mensaje de que comprar en la ciudad es contribuir al desarrollo económico. La confianza y cercanía del comercio tradicional han sido los pilares en los que se han sustentado las distintas campañas que se han desarrollado con el ánimo de alentar las ventas. El sector tiene claro que hay que convivir con las grandes superficies y con una tendencia creciente: las compras por internet.

Las nuevas tecnologías pueden ser aliadas del comercio bien utilizadas. Es otra constante que se quiere trasladar a los comerciantes más reticentes a adaptarse a los nuevos tiempos. El comercio de proximidad no atraviesa por un momento fácil. Hay bajada de ingresos en todos los sectores y 2016 nos ha dado unos cuantos sobresaltos con cierre de establecimientos. Sin embargo, la presidenta del Centro Comercial Palencia Abierta, María José López, recuerda que también se producen aperturas.

Si bien es cierto que ya no se puede hablar de crisis económica con la contundencia de años anteriores, se detecta que ya no hay alegría de antes con el dinero. María José López quiere dejar un mensaje claro: hay espacio para todos. Tanto para las grandes superficies, como para el pequeños comercio que no debe incurrir en el victimismo como para internet. Quizá haya llegado el momento de inculcar desde pequeña edad la importancia de comprar en el entorno en el que uno vive.

