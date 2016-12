‘Cal unitat per defensar el territori’

A punt d’acabar el 2016 toca fer balanç. Del que s’ha fet, del que no s’ha fet i del que ha passat al llarg de l’any. I a la demarcació de Tarragona, la sensació és que, durant masses dies, hem parlat dels mateixos problemes. Infraestructures (dèficit en les rodalies i la xarxa ferroviària amb desenes d’incidències, algunes d’elles greus; accidents a les carreteres i manifestacions unitàries per reclamar aixequem de les barreres dels peatges; reclamacions eternes com l’A-27, el corredor del mediterrani o el tercer fil...), Medi Ambient (contaminació a Flix; estudis sobre la qualitat de l’aire a Tarragona; protestes a l’Ebre per reclamar cabals ecològics pel riu...) i Sanitat (incerteses sobre el nou hospital a Tarragona; problemes econòmics a l’Hospital Sant Joan de Reus; reclamacions des de Móra d’Ebre i Tortosa...). També s’ha parlat sovint de les oportunitats del territori a nivell de promoció i turisme.

Aquest dimecres, a la Cadena SER, hem volgut plantejar-ho tot plegat als alcaldes de Tarragona, Reus, Tortosa i Móra d’Ebre. Amb ells hem conversat durant una hora en aquest especial informatiu que podeu escoltar aquí:

Les infraestructures i la sanitat han centrat bona part de la conversa. Tots els alcaldes han coincidit que cal unir esforços i demanar a les administracions superiors, a la catalana i a la estatal, que solucionin les carències del territori.

En el cas de les infraestructures, tan Josep Fèlix Ballesteros, com Carles Pellicer, com Ferran Bel, com Joan Pinyol, han coincidit que hi ha consens al territori però que cal reforçar-lo per reclamar les millores necessàries en el teixit ferroviari i també les autopistes i connexions.

Ballesteros assegura que ‘fins que no tinguem una visió global del territori qualsevol reclamació fallarà’. L’alcalde de Tarragona és crític amb la suposada unitat que hi ha al territori en les grans qüestions i anima a consensuar fermament un posicionament uniforme. I és que considera que ‘davant tenim uns governs a Madrid, i dic governs, perquè no només n’hi ha hagut un, que frenen les inversions no només a Tarragona, sinó també a Catalunya’.

El respon Joan Pinyol, alcalde de Móra d’Ebre, que reclama que ‘cal anar amb aquesta unitat a Madrid, exposar-la als nostres representants allà i fer front comú’. En la mateixa línia es mou l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, que proposa ‘una trobada dels alcaldes del territori, de forma puntual, per abordar les grans qüestions de la demarcació’. Ferran Bel, de Tortosa, assegura que no es pot permetre que ‘la zona que genera més riques a l’estat espanyol, l’arc mediterrani, hi hagi més de 40 kilòmetres de via única’. Tots ells han coincidit en culpar a Madrid de la manca de voluntat per solucionar els problemes que hi ha en l’àmbit de les infraestructures al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Nou model sanitari

En el cas de la sanitat, el quòrum és més dispers. Tots quatre alcaldes coincideixen en que cal un model sanitari territorial que sigui efectiu i eficaç. Però no està clar com s'ha d'articular ni si existeix unitat en els objectius.

Ballesteros assegura que ‘necessitem hospitals d’alta especialització per no haver d’anar a Barcelona’, però destaca que cal que ‘ningú hi perdi’, en el nou replantejament sanitari a la demarcació, fent clara al·lusió a la possibilitat que alguns serveis assistencials passin del Joan XXIII de Tarragona al Sant Joan de Reus.

Un Sant Joan que passa per un mal moment econòmic, com venim explicant des de fa temps. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, assegura que ‘cal comprensió al territori’ per com es fan les coses, interpel·lant clarament a l’alcalde de Móra, Joan Pinyol, amb qui en els darrers mesos hi ha hagut diverses picabaralles pels quatre milions d’euros que el Sant Joan ha xuclat de l’Hospital Comarcal de la Ribera per poder subsistir. Pinyol li ha etzibat que ‘cal que el nou model tingui en compte les diferències de necessitats que hi ha al territori, quelcom que hi ha gent que no entén’. Ferran Bel, en un to més conciliador, assegura que ‘cal fer una reflexió perquè la tenim pendent, a nivell de territori i a nivell de país’. Bel considera que el sistema sanitari català és excel·lent i que cal lluitar per preservar-lo ‘admetent que hi ha coses que es poden millorar’.

Tots quatre alcaldes també van valorar les oportunitats del territori a nivell de promoció turística, amb un futur esperançador amb Ferrari Land i el futur complex abans anomenat BCN World, amb la declaració de l'Ebre com a Reserva de la Biosfera. També es va parlar de medi ambient, amb diversos fronts sobre la taula com la contaminació generada per les empreses químiques a Tarragona i la crisi de Flix.

Comentarios