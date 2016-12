Desacord dels propietaris amb el comú per l'embelliment dels aparadors

L'Associació de propietaris de béns immobles (APBI) es mostra en desacord amb les mesures d'embelliment dels aparadors que vol aplicar el comú d'Andorra la Vella.

Recordem que la corporació va anunciar fa uns dies la seva intenció d'obligar als propietaris de locals buits a posar vinils als aparadors fent servir el disseny marcat per comú. Això sí, el propietari devia assumir el cost de les despeses.

Des de l'APBI han explicat a través d'un comunicat que comparteixen els objectius de la mesura, però afirmen que la imposició no és l'adequada, encara que han afirmat estar disposats a dialogar amb el comú per arribar a un acord.

On més desacord manifesten és en les solucions adoptades i molt especialment que no hagin estat consultades amb l'entitat, la qual -diuen- col·labora en d'altres temes amb el comú de forma molt fluïda.

Sota el seu punt de vista un dels problemes és que la Llei d’Arrendament de Finques Urbanes està desfasada en certs aspectes i requereix una adequació que redueixi traves en el mercat del lloguer dels locals.

Així, assegura que es pot estar d’acord que la solució òptima és que s’ocupin els locals buits. I creu que "si es vinilen els aparadors dels locals buits amb imatges molt estètiques però que no transmetin que allà hi ha un lloc disponible per implantar un negoci o una botiga", el que es fa és "posar encara més traves per tal que el local s’ocupi".

L'entitat proposa solucions entre les quals permetre col·locar anuncis als aparadors de locals buits o llogar l'aparador a d'altres comerços perque exposin la seva oferta.

