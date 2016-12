El Síndic critica la proliferació de missatges falsos que malmeten la imatge del país

El Síndic critica que ha estat un any ple de missatges falsos i i on "hom ha volgut projectar una imatge funesta" sobre el país

El discurs tradicional de Sant Tomás del Síndic General, Vicenç Mateu, d'aquest matí ha anat en la mateixa línia que el del Copríncep Episcopal d'ahir.

Mateu ha demanat esperit crític als ciutadans i amb un to més optimista ha dit que, malgrat tot, "la voluntat de sumar esforços hi és" .

El Síndic General també ha fet referència a l'acord d'associació amb la Unió Europea. Ha dit que als Demòcrates els queda dos anys de legislatura per tirar endavant els projectes i fent referència als liberals, els ha recordat amb una cita a Bob Dylan que els temps estan canviant, i que Andorra no pot viure com fa 60 anys.

Doncs bé, per la seva banda, el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, ha replicat que la seva posició sobre Europa no ha canviat i ha estat molt crític amb el discurs del Síndic.

Un cop més, qui també ha estat crític ha estat el conseller d SDP, Victor Naudi, qui ha assegurat que "DA defensa una visió única d'Estat", sense opinions discordants, "gens pròpia d'un país democràtic".

Comentarios