SDP titlla de burla les propostes de Marfany per reduir el dèficit sanitari

SDP titlla de burla al sistema sanitari la proposta del ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, per posar fre al dèficit sanitari.

El conseller general, Víctor Naudi, ha criticat que Álvarez Marfany no encari d'una vegada per totes el problema i lamenta que en els darrers sis anys no s'hagi fet res per assegurar la viabilitat del sistema. En aquest sentit, posa en dubte que la mesura d'aplicar una taxa sobre les begudes ensucrades, que és una recomanació de l'OMS, tingui els fruits desitjats.

Des d'SDP insisteixen que la reforma sanitària ha de permetre delimitar clarament les competències de la CASS i del SAAS.

El PS pregunta per les ajudes a l'habitatge

De la seva banda, el PS pregunta al Govern pels retards de la convocatòria d'ajuts a l'habitatge de lloguer i en els pagaments.

El conseller general socialdemòcrata, Pere López, tramitrarà demà diverses perguntes perquè l'Executiu les respongui per escrit.

López vol saber quins són els motius pels quals s’ha perllongat per dues vegades la convocatòria d’ajuts. També demana per què els pagaments s’han deixat d’efectuar amb periodicitat mensual i quin abast de persones i prestacions s’han vist afectades.

López vol saber quan el Govern preveu realitzar efectivament la nova convocatòria i si hi haurà canvis rellevants en els criteris. Per últim, el parlamentari socialdemòcrata vol saber si existeixen altres ajuts de caràcter social en què s’hagin produït retards, sigui en les convocatòries o en el mateix pagament de les prestacions.

