La contribución urbana de Tafalla subirá alrededor del 1% el próximo año

Aún está por concretar cómo quedará exactamente la subida de la contribución urbana de Tafalla, pero el coeficiente de actualización de la ponencia de valoración ha pasado del 0’70 al 0’71 y ,a diferencia de otros años, el tipo de gravamen municipal no se baja para compensar, si no que se mantiene en el 0’290. De ahí este incremento que Arturo Goldaracena justifica porque: "el IPC de este año va a estar en el 1% o algo más y el resto de las tasas y los impuestos se congelan. Creemos que Tafalla necesita como mínimo acomodarse a la subida del IPC".

Sólo Izquierda Ezquerra ha apoyado la propuesta de alcaldía, mientras al resto de los grupos no les ha gustado. Iniciativa por Tafalla se abstenido con el argumento de que se podría haber buscado otra solución y UPN y el Grupo Municipal Socialista han coincidido en señalar que este no es momento para subir la contribución. Especialmente crítico ha sido el portavoz socialista, Juanjo Martínez, que ha preguntado: "¿qué servicios nuevos se prevén incorporar al Ayuntamiento, qué nuevas necesidades se han detectado, qué incrementos de gastos se quieren cubrir?. A nosotros, la excusa del IPC no nos parece razonable porque la ciudadanía tafallesa pagan muchos impuestos y en sus puestos de trabajo muchos tienen el salario congelado".

El alcalde de Tafalla ha justificado la subida por el mantenimiento del resto de impuestos, mientras crecen las necesidades. Arturo Goldaracena aún ha ido más lejos en sus previsiones de futuro y ha mostrado su preocupación porque el dato del impuesto de construcción y obras de este año ha supuesto la menor recaudación de la historia.

Precisamente, en este mismo apartado, el pleno ha aprobado la congelación del ICIO y del Impuesto de Actividades Económicas para 2017.

Fuera del orden del día, se ha incluído la toma de posesión de Goizeder Juango Lizarbe como nueva concejala de Iniciativa por Tafalla, después de que esa misma mañana se recibierá en el Ayuntamiento la credencial que la autorizaba.

