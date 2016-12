Donar sangre "es el mejor regalo que puedes hacer en tu vida"

Un año más, Radio Zaragoza se suma a la campaña de donación de sangre del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y de recogida de Alimentos para la Hermandad de El Refugio. En esta edición se han recogido 150 bolsas de sangre y 15 toneladas de alimentos, en una nueva edición de "Solinavidad".

Durante Hoy por Hoy Zaragoza, con David Marqueta y, en el micrófono inalámbrico, con Ventura Brunet, a quien hemos invitado para que se estrene en esta tarea porque se hizo donante gracias a uno de estos programas especiales quien invitaba a participar. Durante el programa, la música ha corrido a cargo del coro zaragozano Gospel Wave Choir, que el 8 de enero actúa en el Teatro de las Esquinas.

Mª Carmen González, presidenta de Donantes de Sangre, recordaba que se puede donar sangre "hasta 4 veces al año" y que el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón está abierto durante todo el año, como señala su gerente María José Martínez Lorenzo. La sangre es "algo primordial y estamos aquí" y donar "es el mejor regalo que puedes hacer en tu vida, extender tu brazo y salvar 3 vidas". El Banco de Sangre ha cumplido 10 años y su puesta en marcha supuso un cambio en la donación de sangre. "La sangre se necesita todos los días y los hospitales no cierran, están siempre esperando".

También ha pasado por los micrófonos de Radio Zaragoza Manuel Marqueta, Hermano Mayor de la Hermandad de El Refugio, que "también está durante todo el año" aunque es en estas fechas de Navidad cuando más aportaciones reciben y que "se reparten entre las personas más necesitadas". Actualmente, "las cosas están un poquito mejor, pero me da la sensación de que solo se nota en las alturas pero no ha descendido a la calle" esa mejoría, señala Marqueta.

Asimismo, hemos conocido la experiencia de Manuel, voluntario alimentario, y de Lita, voluntaria de "Gota de Leche", un programa que lleva en funcionamiento más de 75 años. Atiende a 200 niños al mes.

A la donación ha acudido el concejal de Hacienda y Cultura, Fernando Rivarés, que es donante desde hace 27 años. "En el pleno municipal intentan sacarme sangre todas las semanas, pero no lo consiguen", bromeaba. Se hizo donante con 20 años: "Lideramos una lucha política", recuerda, porque "en ese momento había una ley rancia y estúpida que impedía donar sangre a las personas declaradas homosexuales y dedicamos un año entero a luchar contra eso, porque yo, como gay militante, me negaba a semejante barbaridad". Y añade: "Una vez se eliminó esa cortapisa me hice donante con 20 años y me saqué el carnet".

Hoy por Hoy Zaragoza ha concluido con la sección de todos los miércoles, Futuro Presente, donde hemos conocido la empresa Muy Buena idea.

Comentarios