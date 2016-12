El alcalde de Serranillos, sorprendido por dar positivo con dos cervezas, una copa de champán y un par de copas, "bastante poco"

El alcalde de Serranillos del Valle, el independiente Iván Fernández, ha sido sancionado con 500 euros de multa y la retirada de seis puntos del carné de conducir por conducir ebrio.

El pasado viernes por la noche, el regidor dio 0,67 en un primer control y 0,57 en la segunda prueba que le hizo la Guardia Civil de Griñón. La tasa máxima de alcoholemia permitida es de 0,25 mg/l de aire espirado.

Fernández explica que todo ocurrió después de "la típica cena de Navidad", la única que tiene el todo el año, asegura. "Le diría a alguien que me escuche que tenga cuidado porque yo tampoco pensaba que lo que había bebido esa noche, que es bastante poco, diese esa cifra. Yo me sorprendí porque en la cena tomas un par de cervezas, una copa de champán para celebrar las Navidades y luego un par de copas, pero esto durante toda la noche, que no es una cosa que se aglutine en una hora", explica en la antena de SER Madrid Oeste.

"Como cualquier vecino, cualquier persona normal, porque yo siempre he abogado por ser normal, por eso me presenté a las elecciones, por ser un vecino más al que puede ocurrirle este tipo de cosas; las personas salen, se toman sus vinitos, sus cervezas...", añade.

Ivan Fernández, del partido independente local Transparencia y Democracia (TDS), se niega a dimitir, tal y como le ha pedido el PP. Su socio de gobierno, Podemos, aún no se ha pronunciado. El alcalde asegura que su positivo por alcoholemia es un tema "personal" y añade que todo ocurrió en otro municipio.

"Al alcalde de Serranillos del Valle se le debe juzgar por su gestión económica, por su gestión administrativa, por su gestión general", zanja.

