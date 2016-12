Juan Solo: “Esta historia es compleja pero a la vez fácil de leer”

No es la primera vez que Juan Solo se pasa por los micrófonos del 102.3FM pero sí que hemos encontrado un Juan Solo diferente. Muchos lo conocerán por su arista de monologuista y actor pero Juan Solo es un escritor que no para de crecer y evolucionar. Si nos recorrió el cuerpo de intriga, dudas y tensión con “Una Muerte Improvisada” ahora se supera con un crisol de personajes que tiene a dos “viejos” conocidos por sus lectores como Frank Geraldo y el Inspector Carazo como protagonistas. Un libro que nos envuelve en una investigación llena de giros y de sorpresas y de asesinatos. Juan recalaba en nuestros estudios con esa normalidad y cotidianidad que le caracteriza y con ojos llenos de ilusión ante la presentación de su nueva novela “Es difícil explicar de qué va “La Mano del Verdugo” Comienza con el atropello de un personaje muy conocido en la Castellana. A medida que se investiga el entorno de esta persona es todo más turbio y además está el factor esotérico que rodea a esta persona. La portada es una higapara un colgante. Es el mismo protagonista que el de “Una Muerte Improvisada” pero no hace falta leer uno para entender el otro.”

La novela tiene un personaje constante y protagonista “El Pasado. Nos encontramos una frase que dice “no importa cuánto corras porque tu pasado siempre tiene las patas más largas que tú” Cada personaje en la novela enfrenta y lucha contra su pasado de una forma diferente y distinta. Puede huir, puedes enfrentarlo…. Cada uno lo enfrenta de una forma.” Nos contaba cuando y como se le ocurrió la trama “estaba en la playa solo y me fui al agua dejando el móvil en la zapatilla de deporte y lo tape con una camiseta. En el agua me di cuenta que mi vida entera estaba en el móvil y yo lo había tapado con una camiseta dentro de una zapatilla. Cuidamos mucho muchas cosas y otros aspectos de la vida los descuidamos. Esto daba para un monologo pero yo lo gire y pensé que había para un libro.” Y llevaba a cabo un reflexión “confiamos en gente que no ha hecho ningún juramento ni se debe a nada ni nadie y confiamos en ellos.”

Una trama mucho más compleja. En el libro van apareciendo personajes que no han aparecido antes y que mueren o se relacionan con otros “La trama es mucho más compleja que “Una Muerte Improvisada” Aquí muere gente y varias personas cuando menos nos lo esperamos. Yo uso una pizarra blanca. En negro escribo lo que estoy contando, en rojo lo que el lector cree que estoy contando y en verde lo que realmente estoy contando. Total han sido nueve meses de trabajo y hubo quince días de auténtico agobio por ver como desmarañaba y resolvía la trama.” Juan reconocía que “intento ser muy cuidadoso para que ningún lector me tenga que decir “oye qué pasa con ese personaje” nunca me ha pasado y no quiero que me suceda” Y nos confesaba su mayor placer “Anoche cuando estaba con mis compañeros de Comikazes me escribió un señor que había empezado el libro a las 14:00 de la tarde y hasta la noche que se lo acabó no paro…. Para eso se escribe.” Ya podemos encontrar el librerías y centros comerciales “La Mano del Verdugo” de Juan Solo y publicado por Cloverdale/Vaughan.

Comentarios