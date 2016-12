Preparados para recibir la suerte

La suerte no le ha sido esquiva al sur de Madrid en los últimos años. Aunque muchos sueñan con repartir el Gordo de Navidad como hizo en 2013 la administración número 8 de Leganés con el número 62246, que daba a muchos leganenses 356 millones de euros y convertía aquel domingo en uno de los más importantes de la vida de muchos vecinos.

El año pasado el Gordo no visitó el sur, pero sí hubo suerte con los quintos premios, que se abonaron al sur. El más claro lo repartió una administración de Getafe, ‘Encarnita’, que repartió 30 series de un número premiado aunque antes había devuelto más de 100 series porque no podía vender tanto. En 2015 también tuvimos quintos premios en Valdemoro, repartido en papeletas, o en Ciempozuelos, donde hubo más agraciados.

En 2014 no hubo tanta suerte, ya que solo dos premios, un segundo y un cuarto, rozaron la zona sur, ambos vendidos por máquina en Getafe y Ciempozuelos. Un año teníamos el Gordo en Leganés y antes, en 2012, una tienda de regalos de Humanes vendía por terminal una participación del 76.058, que también tuvo el Gordo ese año. Aunque 2012 se caracterizó por los premios anunciados y que luego no lo fueron en Leganés y Pinto, que en realidad no dieron el tan deseado primer premio.

Y aunque han sido muchos años de Lotería, terminamos este pequeño repaso en 2009, donde la suerte visitó dos veces una misma administración en Getafe, la número 10 de la localidad, que repartió más de 10 millones de euros con un quinto y un segundo premio.

Comentarios